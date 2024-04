La romería flamenca partió desde el Centro Cultural Estación San Martín y caminaron, haciendo paradas para bailar, hasta el Auditorio.



La tarde helada y gris del viernes fue interrumpida por una marea colorida y alegre. Eran bailaoras de todas las edades, ataviadas con sus mejores trajes que le hicieron honor a su pasión y bailaron sevillanas al aire libre, en cada esquina, participando de una romería en la apertura de la 1° Feria Flamenca Azahares de Abril. Fue una verdadera peregrinación -sin santo- pero con la misma devoción que caracteriza a una romería, que en España son tan tradicionales aún hoy y van de la mano de sus danzas folclóricas.

La previa. Dentro del CCESM las bailaoras daban los últimos toques a su vestuario.



En esta versión sanjuanina un nutrido grupo de bailarinas y sus familias partió del Centro Cultural Estación San Martín rumbo al Auditorio Juan Victoria, donde se montó la feria que continúa hoy y mañana. Recorrieron a pie un circuito que rodeó la manzana del Teatro del Bicentenario, cruzó Ignacio de la Roza y continuó hasta 25 de Mayo por Las Heras y de ahí hasta Urquiza. Siempre por la vereda, entre risas, complicidad y una energía contagiosa, el grupo hizo varias paradas para mostrar su destreza al ritmo de las sevillanas que se escuchaban en un parlante que trasladaba un auto de la organización. Captaron la atención de automovilistas y transeúntes, seguidas por la atenta mirada de los monitores urbanos asignados por la municipalidad de Capital para acompañar al grupo en su trayecto. Las niñas, jóvenes y mujeres se mostraron felices, orgullosas y entusiasmadas de que el flamenco pudiera salir a la calle de este modo. "Es hermoso, es la primera vez que vemos algo así" decía una de las alumnas del taller de adultos del Instituto Cádiz, que participó con una gran cantidad de alumnas. Más lejos, se mostraban los 16 integrantes de "Solares" de Mendoza, muy entusiasmados de poder participar. Instituto Camella, Sueños de Triana, Instituto de danzas Tamara Bordón fueron algunas de las academias que asistieron a esta convocatoria libre para dar el puntapié inicial a esta fiesta.

Las pequeñitas de Instituto Camella de Rivadavia.



Los jardines del Auditorio Juan Victoria y el escenario del anfiteatro concentrarán las actividades de primera fiesta del flamenco en San Juan organizada por Asociación Ciclo Flamenco con el apoyo de la Ley de Mecenazgo 2023 y la Fundación del Banco San Juan. El programa incluye varios espectáculos, puestos de gastronomía española, charlas y la presencia de DJ"s que harán fusión electrónica y flamenco.

>> EL DATO

Feria Flamenca: En Jardines y Anfiteatro del Auditorio Juan Victoria. Sábado 13.10 a 01 hs. Domingo 14: 10 a 21hs. Entrada: $1.000 en boletería. Esta noche: "Transición", Compañía Flamenco Cuyo, Cine Teatro Municipal, hoy sábado 19 y 21.30 hs. Entrada: $8.500.

JASSIEL NAHIN

> "Ha sido una experiencia increíble"

El destacado bailaor y coreógrafo Jassiel Nahin dirige y protagoniza "Transición", la obra con la que debuta la Compañía Flamenco Cuyo esta noche en el Cine Teatro Municipal (19.30 y 21.30 hs), en el marco de la 1° Feria Flamenca Azahares de abril que comenzó ayer. El mendocino afincado en Sevilla hace muchos años habló con DIARIO DE CUYO antes del estreno de hoy.



-¿Cómo ha sido trabajar con un grupo de bailaoras cuyanas?

-Ha sido una experiencia increíble. Siempre estuve como protagonista y ahora estar también del lado del montaje, es una sensación súper bonita de ver otros cuerpos con los pasos de uno. Ha sido experiencia muy nutritiva que me ha permitido redescubrirme como profesional. Estoy muy feliz, me encanta compartir con la gente, la calidad humana que hay aquí es espectacular. Tenemos este espectáculo y lo vamos a hacer con todo el corazón y el cariño.



-¿Cómo fue para vos llevar la temática de la pintura al flamenco?

-Soy un apasionado del arte, de los museos... y cuando Cuky (Maestro) me hace la propuesta de tomar las Meninas de Velázquez y su transición a Picasso, estaba justo en Madrid así que me fui al Museo del Prado estuve indagando y me metí en la época. Desde enero fue ponerme loco, cambiar mi forma de pensar y no sólo verlo como algo de flamenco sino contar cómo se puede expresar con el cuerpo todo esto. Ha sido espectacular.



-¿Qué opinas que se haya organizado aquí algo que se hace en Sevilla?

Todo lo que tenga que ver con procesos de acercamiento a la cultura no buenos para la comunidad. San Juan está repleto de ancestros españoles y por eso existe todavía esta cercanía a la cultura española. Así que venir aquí y vivir una fiesta muy parecida a la de Sevilla es increíble, se podrá comer rico, ver baile y divertirse de una manera sana. Es muy positivo para San Juan.



-¿Te sorprende que haya tanto flamenco aquí?

-San Juan tiene muchísimo flamenco, sí es para sorprenderse. La primera vez que vine fue increible la cantidad de gente en los cursos, entonces ya no es sorpresa, ahora ya están creciendo, hay más profesionales de la danza.