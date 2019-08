Unos 450 bailarines de 25 compañías provenientes de 9 provincias del país, participarán de la primera edición del Festival de Folclore de Adultos San Juan Danza, organizado de manera independiente por el bailarín y coreógrafo Darío González, director del ballet Remanso Dorado perteneciente al Centro de Jubilados homónimo, cuyos 23 integrantes actuarán como anfitriones del encuentro.



El acto de apertura será mañana desde las 17 con el desfile de las agrupaciones que arrancará en la intersección de Av. Ignacio de la Roza y Salta y culminará en Av. Las Heras con la presencia de centros de jubilados, agrupaciones de la Federación Gaucha y la Asociación de Carruajes Antiguos con sus carros, todos ellos como invitados. La animación estará a cargo de Luis Paredes y el canto en las voces de Tres para Cuyo -a cargo de Gustavo Leiva, Danilo Verón y Gabriel Rodríguez- que interpretarán cuecas tradicionales y composiciones cuyanas que forman parte de su repertorio, entre otras.



Tras dar sus primeros pasos en la Escuela José Dolores a los 4 años y graduarse como profesor de danzas folclóricas argentinas del IDAF Zonal El Zonda, fundar su escuela Vida y Tradición en Médano de Oro, dictar clases de bombo autóctono en El Fortín de Albardón (Campo Afuera) y ser parte del ballet estable Sembrando Ilusiones; desde hace 8 años, Darío dirige Remanso Dorado, compañía que desde su fundación en 2012 recorre distintas provincias con sus danzas y que será base de lanzamiento del acontecimiento que se desarrollará hasta el domingo 4.



"Viajando por distintos festivales, me surgió la idea y los organizadores me incentivaron para hacerlo. Así es que en marzo, me decidí y empecé con el diagrama del programa y a buscar la ayuda necesaria para ponerlo en práctica', señaló Darío en referencia a los orígenes del evento en el que, además de "Remanso...', estarán los grupos locales Raíces de Tradición e India Mariana, UPCN Adultos y elencos de Jujuy, Chaco, Santa Fe, Mendoza, La Rioja, San Luis, Córdoba, Salta y Buenos Aires.



En la agenda, se encuentran actividades previstas "exclusivamente para los participantes' -como una peña en el Círculo Andaluz el sábado a la noche y un almuerzo en un camping, el domingo-. Además, el sábado, se organizará una gala para todo público en el Teatro Sarmiento -entrada gral. $200-. Allí, desde las 18, subirán a escena los conjuntos protagonistas para exhibir diferentes cuadros típicos frente a la platea. "Cada ballet tendrá 12 minutos para presentar un cuadro con el baile característico de su ciudad o con lo que el profesor desee. No es un competitivo, lo importante es encontrarnos, intercambiar experiencias y poder mostrar el producto de nuestro trabajo', reflexionó el promotor del San Juan danza, declarado de Interés Turístico y Social por la Cámara de Diputados de la Provincia y de Interés Cultural por el Municipio de la Ciudad.