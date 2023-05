Que siempre ha tenido miles de fanáticos que vibran con sus canciones y las replican, nadie lo duda; después de todo es una estrella que se ganó su lugar en el firmamento del rock nacional. Pero no se puede negar que desde que la serie que repasa parte de su vida y obra -El amor después del amor- vio la luz, y con éxito, en Netflix, no sólo que más de uno se ha enganchado con lo que cuenta, sino que además su música experimentó un "boom" por lo menos llamativo, algo parecido a lo que sucedió, por ejemplo, con Luis Miguel. Por todos lados suena Fito Páez, el de ayer y el de hoy, y San Juan no es la excepción. Desde hace unos días, en un estudio musical situado en Santa Lucía, una banda "ad hoc" de talentosos músicos locales le saca punta a clásicos como Giros o Mariposa tecknicolor, por citar un par. Y lo hace no sólo como una banda de seguidores de Páez que se junta para pasar un buen momento, aunque de hecho sea así; sino de cara a un nuevo espectáculo que subirá a escena en el Teatro Municipal de Capital.

"Resulta que con mi amigo Lucio Flores Mosert hablamos sobre las ganas de hacer un tributo a la obra de uno de los grandes del rock nuestro. Así que agarramos y llamamos a otros grandes amigos y músicos como Pablo Barbera, Hugo Figueroa, Emmanuel Rodríguez y Leonardo Quiroga Cisella para sacarnos las ganas, como Dios manda", contó Alejandro Segovia en sus redes, no sin adelantar que además de estos "músicos excelentes", amigos y amantes de la obra de Fito, habrá "mansos invitados" en "Páez", como llamaron sin vueltas a este homenaje musical que verá la luz el 1 de junio.

"Va a estar muy bueno en serio, estamos muy entusiasmados, es un espectáculo impresionante con los Lados A, B y C de Fito, para todo público, tanto para el muy conocedor de su obra como para el que lo conoce más por los hits", adelantó en charla con DIARIO DE CUYO Segovia, quien reconoció que ver la serie y lo que movilizó en ambos fue el disparador.

"Nosotros hemos escuchado a Fito hasta morirnos y siempre era 'basta de Fito'. Bueno, ahora la gente quiere escuchar a Fito así que va a tener la dosis que quiere, que es la que veníamos reprimiendo con Lucio después de tantos años de tocar estos temas", expresó el también monologuista que viene de agotar dos teatros con su unipersonal Won. Fue justamente en los descansos de las grabaciones que hacían para ese espectáculo, cuando Lucio y Ale se entretenían tocando algún tema de Páez, hasta que finalmente se dijeron "Che, ¿y si hacemos un tributo de una bendita vez?", rememoró Segovia. Y con humor, agregó: "Vamos a aprovechar el momento, por eso le puse a la banda Los oportunistas del ventilador, así como el Indio tiene Los fundamentalistas del aire acondicionado".

"Con Ale compartimos gustos musicales, más allá de que arrancamos casi al mismo tiempo los dos; y todo lo que escuchábamos era Charly, Spinetta, Fito... nos hemos criado en esa época. La serie nos vino a traer un poco de nostalgia y si bien uno ya no cantaba esas cosas, porque muchas veces era 'siempre Charly' y 'basta de Fito', esta era la oportunidad para hacer lo que nos gustó siempre. Ya que está en boga, aprovechar, porque nos encanta y siempre quisimos hacer algo parecido", acotó en sintonía Flores, quien confesó que esa época marcó a su generación. "Uno es un rejunte de cosas que va escuchando y en ese sentido Fito forma parte total, con Charly, de un montón de cosas que tenemos adentro; el loco para mí es algo muy fuerte", sumó su vivencia que, como la de sus compañeros, formará parte de "Páez".

"Es un show desde lo personal, de cómo llegó Fito a nuestra vida, cómo arrancó todo. Él se hizo muy famoso y muy masivo quizás con El amor después del amor, pero nosotros lo seguimos a full desde el '63, cuando era tecladista de Baglietto y se abrió solo. Vamos a tratar de revivir los primeros temas escritos por él para otros autores, como Baglietto por ejemplo, Un loco en la calesita, Actuar para vivir... y no nos hemos venido muy a los últimos tiempos, sino que hemos llegado hasta El amor después del amor, que es la época que más nos pegó a nosotros. No van a faltar Tres agujas, A rodar mi vida, Pétalo de sal, Tráfico por Katmandú, Sable chino, algo de lo que hizo con Spinetta en La la la... De todo", se explayó Segovia sobre este proyecto, al que le añadirán algunos videos y vaya a saber qué otra cosa más, porque fascinados como están, las ideas no paran.

"Son temas que hemos escuchado 12 millones de veces y nos siguen emocionando, y me encanta tocarlos y cantarlos y les sigo descubriendo cosas nuevas", aseguró Segovia. Y cerró: "Es una oportunidad de pasarla bien y de hacer un poco de música que ya es parte de la banda sonora de nuestra vida".

DATO

Páez. El jueves 1 de junio, a las 21,30 hs, en el Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza). Las entradas cuestan $2.000 y ya pueden adquirir por Evenbrite