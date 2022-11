Finalizó el Campeonato Nacional de Malambo Femenino, del que participó San Juan con una numerosa delegación que representó a la provincia en rubros de malambo y de danza tradicional. De todos ellos, el único premio fue el conseguido por la Agrupación Difunta Teresa con el grupo que compitió en Conjunto de Danza Tradicional Menor, pasó a la final y consiguió ser elegidos en segundo lugar.



"Este fue un año de revancha y estamos felices de ser los finalistas que tuvo la provincia, de ser los únicos representantes. Los chicos están felices de poder estar en el podio y de dejar a San Juan en lo más alto. Se vivió con mucha alegría. El lunes cuando recibimos la noticia de que habíamos pasado en la final junto con Chubut y Jujuy, fue una mañana de mucho llanto, de felicidad, por haber compartido estos días y estábamos muy ansiosos" comentó a DIARIO DE CUYO el profesor Luis Carrión sobre el resultado, además de resaltar que el año pasado, casi el mismo grupo, había participado y llegó a la final pero no hicieron podio.



Agrupación Difunta Teresa es una formación que depende del municipio de Angaco, nació en Las Tapias en 2014 y hoy tiene más de 70 alumnos de todas las edades.



En este campeonato también participaron con pareja tradicional menor y en pareja tradicional mayor. "Con mi compañera Gisela Barón estamos muy contentos de haber podido representar de este modo a la provincia, y se renuevan las ganas de seguir trabajando con las nuevas generaciones y apostando a lo que es tan nuestro" dijo el profesor.



Haciendo un balance de la participación de la Delegación, Julieta Campillay, delegada provincial del Campeonato Nacional, destacó que el nivel general va creciendo. "Este año, si bien no trajimos premios, tuvimos antes algunos campeones. El nivel de San Juan ha crecido muchísimo y no solamente ha crecido la provincia sino en todo el país, por eso se hace cada vez más difícil alcanzar resultados. Pero San Juan no se ha quedado atrás, ha tenido un nivel excelente" aseguró.



Había expectativa por la participación de Marisel Illanez como aspirante a campeona nacional de malambo, pero finalmente no fue elegida para pasar a la final y la ganadora fue Josefa Leguizamón, de Catamarca.