Una vez más, el certamen para nuevos valores Pre Cosquín tendrá delegación sanjuanina. En la madrugada de ayer quedó conformado el elenco que competirá en ocho rubros, tras dos largas jornadas de evaluación. La embajada local quedó conformada por Nicolás Olivieri y Ángeles Domínguez en el rubro Solista vocal; Dúo Los Barros, en Dúo vocal; Secretos del alma, de Andrés Cantos, en Tema inédito; Emiliano Zárate, en Solista de malambo; Yñaca Malambo, en Conjunto de malambo; Sandoval-Brizuela, en Pareja tradicional de danza; Devia-Zalazar, en Pareja estilizada; y Compañía Riveros-Luna, en Conjunto folclórico.



Cristian Capurelli (Buenos Aires), María Fernández Cullen (San Juan - Buenos Aires) y Marcelo Bartolomé (San Juan) fueron los jurados en música, mientras que en danza hicieron lo suyo Jorge Caballero (Buenos Aires), Daniela Sosa (San Luis) y Adrián Aciar (Mendoza).



"La primera fue una jornada muy intensa de casi 9 horas de competencia. Cabe destacar en esta edición que hubo varios artistas de departamentos alejados que se acercan por primera vez a un Pre Cosquín en música. Es siempre un escenario que debe ser puntapié para saber, en base a las devoluciones del jurado, por dónde seguir el camino de la formación. El nivel fue muy bueno según manifestó el jurado, pero el camino de la exploración artística es inagotable y se puede continuar profundizando para renovar propuestas o fortalecerlas', comentó a DIARIO DE CUYO Celia Soler, Delegada de la sede San Juan y directora de Acción Territorial.



Consultado sobre las propuestas en danza, el bailarín, actor, docente y coreógrafo Jorge Caballero -dos veces campeón de malambo en Cosquín- comentó a este medio que "en general el nivel fue muy bueno, hubo algunos puntos que tienen como una necesidad de mayor tiempo de trabajo. Hay algunas cuestiones que dejé como una sugerencia para pareja tradicional, como que hay una búsqueda que tienen que empezar a hacer que tiene que ver más con la comunicación y la relación; y no pararse tanto en el lugar de la coreografía'. Director de la compañía Cruce Urbano, que también fue director artístico y coreógrafo del Ballet Folclórico Nacional, agregó que "San Juan está en este momento como en una meseta, es lo que vi yo, pero hay que tener en cuenta que es un recorte nada más, no puedo hablar de San Juan como provincia. He visto años en danza tradicional que fueron mucho más fuertes. Y en lo que tiene que ver con lo estilizado, sí es mucho más fuerte lo que lleva San Juan y con una identidad'.

El sábado la jornada tuvo lugar en la "plaza de la joroba'. El jurado de música y danza (izquierda) observó atentamente a los participantes que pasaron por el escenario, también frente al público.

En cuanto a lo musical, DIARIO DE CUYO consultó a María Fernández Cullen, sanjuanina radicada en Buenos Aires que ganó Pre Cosquín como Solista Instrumental en 2003. "No vimos mucho nivel en las propuestas, ni mucha originalidad. La verdad que esperábamos un poco más, pero creo que tiene que ver con la falta de espacios de formación para músicos populares y falta de construcción de espacios donde los chicos puedan trabajar, aprender y poder hacer un proceso creativo en esos espacios. De todas formas hay muy lindas voces y los artistas que seleccionamos presentaron propuestas lindas que apreciamos y valoramos mucho', expresó la artista que desde 2007 es solista de la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires. "Lo que buscábamos era eso, propuestas de calidad, originales, con alguna búsqueda personal, un toque individual, una propuesta diferente. Bueno, creo que hay mucho para construir ahí en la formación de estos espacios, de estos chicos, y que puedan trabajar durante todo el año, no solamente juntarse para ir a Cosquín', se explayó la flautista egresada de la UNSJ, que hace tres años dirige la Asociación Civil Música en el Aire, que gestiona espacios de creación y formación para músicos en el ámbito de la música popular argentina y latinoamericana.

De ahora en más quedará pulir las propuestas que la delegación presentará en la 51ra. edición de Pre Cosquín, cuyas dos rondas se realizarán del 26 al 29 de diciembre y del 3 al 18 de enero (final) en la Plaza Próspero Molina.