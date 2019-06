Foto: Gentileza La Nación

Martes 9 de julio a las 22 hs. ¿Por dónde andarán los fans de El marginal? Sin dudas, sentados frente a la pantalla. Es que ese día y a esa hora estrenará en la Televisión Pública la tercera parte de El Marginal, la serie creada por Underground (de Sebastián Ortega y Pablo Cullel) que se convirtió en un verdadero suceso. Un regreso más que esperado que tendrá una previa a las 21 hs con un backstage, y que promete no bajar los decibeles en San Onofre.



A modo de ubicación temporal, vale saber que los hechos de "El Marginal 3' -que también podrá verse por la plataforma gratuita ContAr- se ubican entre los sucesos de la primera y la segunda temporadas (la segunda fue una suerte de precuela de la primera); es decir, entre el "motín de las palomas' y el secuestro de Luna Lunati (Maite Lanata), antes del ingreso de Pastor (Juan Minujín). O sea que, ordenadas según los años en que ocurrieron, quedarían: El Marginal 2, El Marginal 3 y El Marginal.

En definitiva, lo que sucede es que -destronado El Sapo (Roly Serrano)- los Borges consolidaron su poder en el penal y dada la posibilidad que les plantea el corrupto Antín, planean comprar su libertad. Para eso necesitan hacerse de mucho dinero y rápido. A cambio de eso deberán proteger a Cristian, el recluso más joven, que acaba de entrar y que es hijo de un poderoso empresario (Gustavo Garzón); un pedido especial que les hace Antín. No será fácil, porque la Sub 21 -liderados por César (Abel Ayala y donde también está el futbolista Rodrigo Mora)- se la tiene jurada a los hermanos. Es que fueron aliados de los Borges para eliminar al Sapo en aquel sangriento motín (que dejó a Emma -Martina Gusman- bastante atormentada), pero una vez logrado el objetivo, los Borges se cortaron solos: se fueron al pabellón y los dejaron en la toldería del patio. Junto a un grupo de exboxeadores (Alejandro Awada entre ellos) y al Pantera, la Sub 21 planea venganza.

¿Quién es el protegido en cuestión? Toto Ferro, protagonista de "El Angel' (la historia de Robledo Puch llevada al cine), que tiene un rol importante marcado por el propio director Alejandro Ciancio: "A veces está bueno pensar que los ricos también van presos. A partir de ahí el vinculo de Cristian es con Diosito y los Borges, a partir de ahí recuperamos lo mejor de la primera temporada, que son los vínculos entre los presos, esas cuestiones psicológicas, que tiene que ver con relaciones humanas'.



Ferro es una de las caras nuevas de este año, como también el exitoso trapero Duki y el exfutbolista Rolando Schiavi. Pero entre las incorporaciones, sobresale la de Ana María Picchio, quien será la implacable Estela Morales, nueva jefa del Servicio Penitenciario Federal, exnovia de Antín, y declarada defensora de la mano dura y de la violencia institucional contra los reclusos.



Ah! y dato nada menor, la música que enmarcará este submundo está a cargo de la rapera Sara Hebe; y también sonará -era de esperar- el Duki, con su tema "Entre cuatro paredes', que tiene participación de Vicentico.



"Es una experiencia que no habíamos atravesado nunca el filmar una tercera temporada de una ficción argentina' supo decir Ortega a Télam, agradecido a un público "muy fiel e insistente desde las redes para apoyar la serie'. Y al parecer, tendrán más experiencias inéditas, porque se dice que con mucho para contar y el entusiasmo intacto, de uno y otro lado de las cámaras, El marginal no bajará telón este año. Otra pista: el director aclaró que los hermanos Borges "quedan vivos'. Mirtha Legrand dice siempre que nunca hay que abandonar un éxito ¿Le harán caso en Underground?

Más estrenos

Sindicalista atrapado





Dejó las zapatillas de danza y se calzó los guantes de boxeo. Julio Chávez protagoniza "El tigre Verón' otro de los grandes estrenos de este mes, cuya docena de capítulos comenzarán a rodar el 10 de julio a las 22.45 por El Trece (el día que no va Tinelli al aire). La miniserie producida por Polka, cuenta la historia del "Tigre' Verón, un experimentado líder sindical del gremio de la carne UTCA (Unión de Trabajadores de la Carne), consolidado gracias a la capacidad de negociación de su líder, basada en aprietes e imposiciones. Pero debe arriesgarlo todo cuando la tormenta perfecta, creada por sus adversarios, sus enemigos del mundo patronal y la misma justicia, se cierne sobre su destino y el de su familia.



El elenco se completa con Antonio Caponi, Andrea Pietra, Manuel Callau, Muriel Santa Ana, Alejandra Flechner, Diego Cremonesi, Roberto Vallejos, Sofía Gala, Esteban Masturini, Nicolás García Hume, Germán De Silva, Daniel De Vita, Marcelo Domínguez, Pablo Ríos, Manuel Longueira, Nina Spinetta y Ailín Salas; tiene libros de Germán Maggiori y Marcos Osorio Vidal y dirección de Daniel Barone. También podrá verse en la plataforma de Flow desde el día siguiente al estreno y desde el 13 de julio, a las 23 hs, en TNT.



¡Hola Su!



Pese a que ganó un Martín Fierro, la temporada 2019 de Susana Giménez no fue de las mejores. Mundial mediante, se redujo a un puñadito de visitas a Carlitos Tevez, Maluma y su íntima amiga Verónica Castro. Bueno, este año Susana vuelve a su envío semanal, con el clásico musical, los consabidos sketches, un segmento de humor con Roberto Moldavsky y los juegos que tanto le gustan: Pequeños gigantes, para chicos, con Tini Stoessel y Pablo Lescano; y otro con famosos, llamado No pierdas el dinero. Susana Giménez estrenará el 14 de julio a las 22hs, por Telefe.