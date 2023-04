La ex vedette Sandra Villarruel reconoció la similitud entre el personaje de Darío Barassi, Ricardo Hills, y el recuerdo de Jorge Porcel en la segunda temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza (El Trece).

“Barassi en ATAV es el calco de (Jorge) Porcel”, marcó Sandra Villarruel en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, después de ver la escena entre el humorista junto a Justina Bustos donde se vio reflejado el sketch que ella protagonizó en los 80s.

Luego, profundizando sobre el tratamiento que recibían en aquella época, Villarruel contó: “Yo recuerdo que por mi personalidad, conmigo no se zarpaban mucho, pero sí veía la violencia contra mis compañeras. Recuerdo el maltrato sufrido por Yuyito González, la basureaban de arriba a abajo. Es claro que los violentos eligen bien dónde meterse”, recordó la ex vedette en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli. Al tiempo que rememoró que “a mí me pasó que actuando en un programa cómico, pasamos una escena que yo respondí al final en el corte y como los cómicos se enfurecían si les sacabas los remates, cuando lo pasaron por la tele, me borraron”.

Asimismo, reconoció que “cuando empezó a cambiar el humor, y se visibilizó lo que era abuso, lo que estaba mal, los temas en agenda, yo me fui deconstruyendo y fue automático que ‘la bebota’ me haga ruido. Como yo elijo que me interpele lo nuevo, elegí soltar el pasado”, indicó en nota con el ciclo en “Por si las moscas” .

Por otra parte, recordó su paso por el teatro de revista y por la televisión, y confesó que “yo me refugiaba en la nena que tenía en el corazón, pero si contextualizamos que mi sexualidad arrancó a temprana edad, que sufrí muchos abusos desde los ocho años, que esto era algo muy relevante en la televisión y que estaba todo totalmente naturalizado. La verdad que era muy fuerte, se sentía la incomodidad y la degradación”.

Para cerrar, repasó que “yo recuerdo estar haciendo los monólogos con Porcel que hablaba de mi cola y me sentía incómoda, sentía la degradación. Era normal que se rieran de nosotras, y que herirnos, y reírse de nuestro físico fuera parte del humor”. “Todo estaba permitido en ese momento. Siendo parte de eso, hoy en día reconozco que agradezco que haya rechazo por esa época”, concluyó.

¿Quién es Darío Barassi en ATAV 2?

Darío Barassi tuvo su aparición en el primer capítulo de la segunda temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. El actor interpreta a Ricardo Hills, un capocómico de los años ‘80 que es el sobrino de Samuel Trauman (Fernán Mirás).

En el primer episodio de ATAV, Ricardo Hills hace su espectáculo de humor en la ciudad de Mar del Plata, en donde también está la vedette Mónica Villalobos (Andrea Rincón), e interactúa detrás del escenario con su primo Horacio Hills (Juan Gil Navarro) y con Ana Pérez Moretti (Justina Bustos), quien dará sus primeros pasos como artista luego de que Horacio se lo propusiera.

“Mi personaje se llama Ricardo Hills. Soy como un capocómico de los ‘80 muy querido por el público. Cuando se apagan las luces y se corre el telón es un poquito más fo..., un poquito más bicho, más creído, un poquito maltratador”, comenzó diciendo Barassi. Y agregó: “Y tiene el humor de la época, un humor que hoy ya no tiene nada de asidero, pero bueno... Como para pensar un poquito acerca del cambio del humor en el tiempo”.