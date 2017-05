Las tres caras. De izq. a der.: Agustín Sullivan, Marco Antonio Caponi y Antonio Grimau.

Finalmente, tras la baja de Pablo Echarri y la polémica con las autoridades de Telefe; Sandro de América -la miniserie sobre el querido "Gitano' producida por The Magic Eye- comenzó a rodar. Las distintas etapas de la vida de Roberto Sánchez serán encarnadas por tres actores: Marco Antonio Caponi, Agustín Sullivan y Antonio Grimau; además serán parte del elenco Calu Riveros e Isabel Macedo, Eugenia "La China' Suárez, Gastón Soffritti y Muriel Santa Ana como su esposa Olga Garaventa.

Los inicios de la producción fueron caóticos con la salida del marido de Nancy Dupláa. "Había hecho prueba de maquillaje y vestuario y luego, mientras yo estaba de vacaciones, le dijeron a mi representante que habían dicho que no, porque les iba a dividir la pantalla', comentó Echarri, tras su precipitada salida del proyecto.



En Radio 10, Grimau también se refirió al tema y expresó: "No estoy de acuerdo con la discriminación que sufrió'. Incluso el director de la tira, Adrián Caetano, confirmó que el artista fue desplazado del proyecto por motivos políticos, en referencia a su férreo apoyo al kirchnerismo.



"Es verdad que faltaban detalles contractuales, pero a mí me cerraba mucho la idea de Echarri. Yo ya había dado el visto bueno' "Algo pasó en el medio por lo cual lo bajaron y me pareció una ch...', manifestó a La Once Diez/Radio de la Ciudad. Aunque, Tomás Yankelevich, como director de contenidos del canal de las pelotitas, negó las versiones.

Así las cosas, las filmaciones de la miniserie ya están en marcha con Macedo en la piel de Julia, uno de los grandes amores de los comienzos de Sandro, personificado por Sullivan, al que seguirá Marco Antonio Caponi que recreará el período que va de los 35 a los 50 años de la leyenda.



En tanto, Rivero será una de las novias de su juventud, Eugenia "La China' Suárez encarnará a la joven Susana Giménez y Soffritti será un amigo de Los del Fuego, la banda con la que la voz de Rosa, Rosa saltó a la fama.



Y, según trascendió, la serie culminará con el encuentro de Olga y Sandro, episodios a cargo de Santa Ana y Grimau, quienes protagonizarán los capítulos más fuertes, los momentos finales del ídolo.