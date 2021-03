El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) seleccionó a los 48 proyectos de las diferentes regiones del país para pasar a la siguiente fase del 12º Concurso Federal de Desarrollo de Proyectos de Largometraje Raymundo Gleyzer, que por primera vez tiene una modalidad virtual. De todos estos proyectos nominados a la segunda instancia, una propuesta sanjuanina logró entrar a una selecta nómina de otras siete por la región de Cuyo: "Un morochita", un proyecto de largometraje ficcional de la productora local Pez Dorado.



Mateo, un adolescente de bajo recursos, quiere ser aceptado por "los gringos", un grupo del country de al lado de su casa. Para esto, lo usa a Elvio (45), un vecino con discapacidad, para robar una Play Station y sentirse así integrado y poder pertenecer a ese círculo social. Pero los compañeros de Mateo se enteran del robo que ha realizado y lo excluyen rotundamente. Finalmente, es el propio Elvio quien les demuestra lo importante que es sentirse incluido. Esta historia, prevista para que dure 90 minutos, será escrita y dirigida por Ana Clara Bustelo, producida por Tatiana Oruste y tendrá la participación especial del cantante de rap Urio (Aldo Stordeu). El grupo sanjuanino deberá participar en clínicas de capacitación a cargo de un equipo de tutores provistos por el INCAA en las áreas de guión, dirección y producción, que son claves para fundamentar el proyecto audiovisual, antes de filmar. Una vez superada esta etapa, los ocho proyectos deberán rendir ante un jurado y desde ese punto se definirá el ganador de la región en el concurso. El premio consistirá en el apoyo financiero para la realización del film. "Este concurso nos enriquece un montón y nos ayuda a abrir muchas puertas para que nuestro proyecto evolucione. Serán seis meses de capacitación que nos fortalecerá la propuesta", dijo Tatiana para DIARIO DE CUYO. Como la productora obtuvo el premio en la edición 2018, con el proyecto el Agua nunca dolió (actualmente en fase de pre-producción) la dupla de realizadoras ya vienen con experiencia y un camino construido en diferentes concursos y convocatorias del INCAA. "Compartimos con Tatiana la visión de que la narrativa es lo más importante, sin una buena historia, no hay buena película. Nos importa mucho lo discursivo, qué contamos y cómo nos posicionamos con ese discurso. Con esta película, queremos reflejar una realidad que sucede en común en las periferias de muchas provincias del país y de otros países, que chocan las clases sociales que conviven en un mismo espacio pero pertenecen a mundos diferentes. Hablamos de inclusión, de solidaridad y de igualdad, que son los valores que nos parecen importantes hablar de ellos en una ficción", contó Ana Bustelo. De no lograr el premio del concurso, más allá del resultado, el proyecto fílmico de Pez Dorado seguirá en pie: "Estamos atentas a otros concursos y convocatorias nacionales e internacionales. Siempre buscamos distintas formas de producir. Pero la ayuda del INCAA es necesaria, aunque con solo eso no es suficiente, hay que complementar con otras cosas, sin embargo, el concurso ayuda a que el desarrollo audiovisual en San Juan crezca y se proyecte para el país", opinó la directora. El Concurso Federal Raymundo Gleyzer, que se realiza desde 2006, tiene como objetivo que directores, productores y guionistas puedan producir sus primeros y segundos largometrajes en sus lugares de residencia. Muchos de los proyectos ganadores en la historia de este plan han representado a la Argentina en festivales internacionales de Clase A en los mercados audiovisuales más importantes del mundo.