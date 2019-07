Una postal. El Ballet del Teatro Colón, el gran protagonista de la foto ganadora.

Entre las más de 150 fotografías de todo el país que exhibe la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) en su 30ma Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, se encuentra la imagen tomada por un sanjuanino, Marcos Urisa, fotógrafo que se desempeña en DIARIO DE CUYO desde hace 2 décadas. El profesional congeló un momento especial a nivel de composición, cuando el Ballet del Teatro Colón interpretó el Concierto para Violín Nro. 1 en el escenario del Teatro del Bicentenario, en su regreso triunfal a San Juan bajo la dirección de Paloma Herrera, para una nota publicada en octubre pasado.



La exposición, que se lleva a cabo en la Casa del Bicentenario de la ciudad de Buenos Aires (ver aparte), reúne más de un centenar de trabajos que serán parte del nuevo anuario de ARGRA, el acontecimiento más importante en esta disciplina, que convocó a profesionales afiliados de todas las provincias. Para esta edición, participaron unos 300 reporteros con más de 3 mil obras registradas en 2018 sobre los temas más destacados en los rubros de actualidad, deportes, retrato, vida cotidiana, política, naturaleza, medio ambiente, arte y espectáculos, ocurridos en Argentina y el mundo.



"Tenía una de unos hombres que se trenzaron a golpes en la cancha y la del Ballet del Colón, que me gustó mucho, me cautivó desde el principio, porque son eventos que no tenemos mucho tiempo para cubrir. Y lograr una foto buena, que esté bien compuesta, es difícil, por los tiempos que se manejan en un diario, siempre a contra reloj. Por eso cuando la vi, me di cuenta de que era una de las que tenían que estar en el material propuesto", comentó Urisa acerca del cuadro que cautivó al objetivo de su cámara y escogió el jurado.



En referencia puntual a las características de la instantánea, obtenida de un conjunto de bailarinas en una escena grupal, Urisa hizo hincapié en cómo un solo disparo puede convertirse en una pieza de arte, en sólo un segundo.



"Encontrar el momento justo no es fácil, más todavía si no conocés previamente la obra, eso es lo que hace más valorable esta imagen; distinto a lo que sucede cuando el tiempo corre a tu favor y conocés lo que vas a hacer, o pudiste obtener data de qué se trata", destacó el profesional de 41 años de edad.



"Es muy difícil que en los trabajos elegidos entre un tema artístico o de espectáculos. Cuando me enviaron el mail notificándome, no pensé que fuera por la foto del ballet", comentó, y agregó que "es muy lindo participar en esta muestra porque uno se mide con gente muy grosa y, a su vez, refleja lo que pasa en el país".



Aunque esta no es la primera vez que recibe esta distinción -el año pasado, ganó por su mirada de un niño y una señora en medio de una protesta por una invasión de moscas-, Marcos lo vivió con la misma emoción, ya que volvió a ser el único de la provincia en quedar entre los favoritos en una recopilación que tuvo entre las temáticas predominantes la ola feminista en todos sus aspectos, así como la presencia de las diferentes miradas sobre las distintas formas de disidencia sexual, la violencia de género -abordando el tema de las mujeres quemadas por sus parejas-, la desaparición del ARA San Juan y el tributo de sus familiares, los Juegos Olímpicos de la Juventud y las protestas sociales, en el marco de la muestra dedicada a Diego Paruelo, fotorreportero fallecido a los 43 años el 15 de mayo.



"A través de una foto podés transmitir muchas cosas, alegrías, emociones, tristeza, bronca... Es nuestra tarea mostrar la realidad que no todos pueden ver", reflexionó el reportero gráfico haciendo referencia al valor de una imagen que -como reza el dicho popular- puede llegar a decir más que mil palabras.





Otras ediciones



Cada anuario que edita ARGRA contempla y condensa los sucesos que mayor impacto causaron en la sociedad argentina a lo largo de un año, pueden encontrarse trabajos publicados en medios y otros que no tuvieron tanta visibilidad. Todas son fotos que hablan por sí mismas. Se trata de un recorrido narrativo a partir de las imágenes más representativas.





Dato

La exposición estará abierta al público hasta el 10 de agosto en la Casa del Bicentenario de la Ciudad de Buenos Aires (Riobamba 985).