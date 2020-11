Sí, con la música tiene muchos años más. La Historia fue un descubrimiento más tardío si se quiere, una búsqueda, aunque también apasionante. ¿Y por qué no llevar ambas de la mano? Quique Rod -el músico que desde San Rocker pasó por distintas bandas, se largó como solista y supo crear un ciclo local para las que no estaban en el circuito, Reptiliano- y José Enrique Rodríguez Martínez -el profe de Historia que ejerce en una escuela para adultos de Media Agua-, son las dos caras de este inquieto sanjuanino de 31 años. No tanto como para decir que lleva una "doble vida" (se ríe de sólo escuchar la expresión), pero sí que ambas conviven en él. Y con otras inquietudes más, porque hace bastante que también despunta el vicio en talleres de teatro y literatura. La pandemia, como a varios, le dio un tiempo extra para dedicarle a la música y así nació OHM, su primer EP que estrenará el 20 de noviembre en plataformas digitales, precedido por el video Mañana, el 15.



"OHM es un EP de tres canciones que van por el rock, el pop, el indie; mucho más acústico que el primer disco. Quería llevar el sonido más a lo analógico, a los instrumentos y no tanto a la producción digital", cuenta Quique, que en paralelo integra Asap Crew.



El concepto de su proyecto actual nació en 2014, cuando obtuvo una beca de intercambio a México, donde completó sus estudios universitarios pero también estrechó vínculos con artistas de ese país. Allí formó "Quique Rod & los Jointson", un combo de rock & pop, con el que destiló sus temas; y que después adaptó a la versión local, "Quique Rod y los joystick", con colegas sanjuaninos, que duró hasta el 2018 cuando largó su primer disco solista, Multidimensional, financiado por el Inamu.



"Soy técnico electrónico de la Boero, estudié un tiempo Comunicación, trabajé en un taller mecánico con mi viejo, que siempre me decía que estudiara algo; y elegí Historia, donde hice grandes amigos, participé de grupos de investigación... Y en septiembre cumplí años y veo que la mitad de mi vida la pasé con la música. La idea es llevarlas en paralelo, porque me gustan y soy sincero con lo que me gusta. Me gusta hacer canciones y tocarlas en vivo; y también compartir lo que he aprendido. En las dos la entrega es al 100%. Además, la Historia es una gran maestra, que también me ha ayudado a pensarme y a pensar mis temas. Las dos me hacen bien", sostuvo de cara a su estreno.



EL DATO