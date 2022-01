En estos días se hizo una serie de audiciones en Mendoza para sumar artistas a la nueva temporada de La Voz. En la Nave Cultural hubo alrededor de 5 mil aspirantes de diferentes procedencias, dentro de los cuales, músicos y músicas de San Juan que asistieron con las ilusiones puestas para alcanzar la oportunidad de entrar al reality. Algunos ya estuvieron el año pasado como el caso de Andrés Cantos, que busca la revancha y poder llegar más lejos, y otras figuras con experiencia acumulada en otros certámenes nacionales anteriores como Patricia Vizcaino y Juan Cruz Rufino, quienes regresan para ponerse a prueba nuevamente en este tipo de circunstancias ante un jurado. Y por otro lado, algunos por primera vez quieren escribir su propia historia. El sistema fue una primera audición, con una preselección de grupos de 40 participantes cada uno. Debían cantar un tema ante el público y un coach. Después, los elegidos de cada grupo tuvieron que audicionar ante la cámara y responder preguntas personales. Aquí, varios fueron los sanjuaninos que llegaron a esta instancia. Ahora, deberán esperar que los productores se comuniquen para avisarles de los pasos a seguir. Si ese llamado ocurre, significa que siguen en el proceso de selección. DIARIO DE CUYO dialogó con algunos y relataron su vivencia. "La primera vez no pude mostrarme del todo como hubiera querido. Es bueno tener esta revancha. Hay que ser estratégico a la hora de elegir el repertorio y ser inteligente ante lo que pregunten los coachs. Para nosotros, La Voz es un atajo artístico fundamental, sobre todo a los independientes, que la remamos en dulce de leche", dijo el Cuyumche, quien quedó dentro de la preselección. Cantos viajó acompañado por Florencia Carmona y Juanse Arano. En el caso de Arano, que también pasó a la siguiente etapa, consideró que el hecho de audicionar da "exposición y aprendizaje", dos claves importantes. "Como en cualquier casting, hay un ambiente intenso de nerviosismo y ansiedad. Se mezclan miedos al rechazo, pero el hecho de tener un cartón y un número, nos hace sentir bien, es un marketing tan elaborado que nos hace sentirnos importantes", contó el cantante y añadió que: "A partir de ahora hay que saber regular la ansiedad porque no hay nada dicho todavía. Siento que hice todo muy bien y a los coachs les gustó lo que di". En cambio, Florencia no tuvo la misma suerte y no pudo avanzar a la segunda instancia. Sin embargo, no se arrepiente de haber ido: "Siempre estoy dispuesta a participar porque son programas que tienen audiencia y ayudan mucho a la carrera artística. Sentí que hice una de mis mejores audiciones pero no pasé y otros que creí que no podían lograrlo, fueron aceptados. Los jueces tendrán sus razones y es respetable, decido exponerme así. Son castings de muchas horas, hay que armarse de paciencia y barbijo puesto por 9 horas seguidas. Fue muy lindo aunque desgastante. Te pone a prueba y como artista hay que hacerlo, te vaya bien o te vaya mal", dijo la joven.



Quien sí le fue bien, aunque no lo puede creer todavía, es Patricia Vizcaino. Cuenta con varias batallas encima después de ser finalista del Pre Cosquín en 2014 y haber actuado en otros certámenes. Pero esta vez, fue diferente porque se salió del esquema tanguero y se presentó con canciones melódicas y música del recuerdo. "En la primera ronda nos hicieron cantar a capella, sin pistas. Sólo unos 15 segundos y cuando terminaba, te llamaban para la siguiente instancia. Me preguntaron qué otras cosas puedo cantar, entonces improvisé un estribillo de un tema de Pelusa (Mi amor, mi gran locura) y la cuestión es que clasifiqué", dijo contenta. Por otro lado, Kendall fue la primera drag queen por San Juan que también quedó preclasificada. Facundo Carrión creó su personaje y hace sus performance desde hace unos dos años y medio. "Fui detrás de mi sueño, que es proyectar el arte drag por fuera de la provincia. La espera fue muy larga, porque hubo muchísima gente. Traté de aguantar lo que sea, de no decaer por el cansancio y me mantuve firme. Al principio pensé en irme, me desahogué, mi cuerpo no daba más, pero sabía que si me iba, podría arrepentirme. Era una mezcla de emociones encontradas. Por eso volvería a vivirlo otra vez", dijo la artista que se presentó con A mi manera de Frank Sinatra.



Además, Celina Fernández Sarmiento, la embajadora del Sol por Pocito, cantante e instrumentista, quedó también para la siguiente fase. "Es una experiencia que da fortaleza a los músicos, ojalá que San Juan esté presente en La Voz con muchos de nosotros, porque es una gran vidriera. Más allá de que nos llamen o no, hay que ser persistente y tampoco bajar los brazos", comentó. Finalmente, Rufino, quien también estará a la espera de una respuesta favorable por la producción, relató: "La adrenalina que se vive es inexplicable. Me presenté porque quería revivir los momentos de Soñando por Cantar. Y pensé 'hay que probar'. Hice fila como todos los demás y me tocó dormir con mi papá en la vereda. Pero es un sueño que hay que cumplirlo. Ojalá que si no entro yo, que la oportunidad sea para cualquiera de los colegas que luchamos mucho por amor a la música", puntualizó Juan Cruz.



DATO

¿Cuándo comienza? Si bien no trascendió la fecha oficial de cuándo comenzará el programa, Telefe espera que su emisión comience a partir de marzo o abril. Se estima que Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Lali Espósito repitan ser el jurado.