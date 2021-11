"30 artistas de Mendoza, San Juan, Buenos Aires y Santiago de Chile te harán vivir una nueva experiencia, única", es la atractiva invitación que hace Gipsy Experience, un show de "flamenco multisensorial" y que tendrá lugar el 1 de diciembre en el Auditorio A. Bustelo, de Mendoza; dirigido por Pablo Garay y organizado por Garzón Producciones. Y, como anticipa, esta megaproducción contará con representantes locales: la cantante Mariana Clemenceau y todo su grupo -Juan Manuel Gil y Daniel Gómez en guitarra, Juan Delgado en bajo-, el bailarín Martín Sánchez y Alejandro Morales (de Aire Flamenco) en percusión; a quienes además los une una larga amistad.



"Es una experiencia nueva con una idea totalmente tradicional y vanguardista a la vez, con flamenco puro y también ritmos hindúes y árabes, música electrónica... La verdad que está buenísima. Yo no he visto ni he participado en algo parecido, si lo ha habido no me he enterado", comentó a DIARIO DE CUYO Morales, quien hace dos décadas trabaja con Garay, que coordinará la percusión y para quien hubo un solo requisito: "Abrir la cabeza", contó entusiasmado el músico, que explicó que "el público va a disfrutar desde todo punto de vista, desde lo visual y lo auditivo; desde la simpleza del vestuario hasta lo más extravagante; y desde lo más tradicional hasta la música más moderna", precisó.



"Yo soy una de las cuatro cantantes afortunadas que fuimos elegidas para ser parte de este tremendo show. Me contactaron desde la productora, ellos ya me habían escuchado cantar con mi banda de flamenco en Mendoza. Y estoy feliz también porque el 1 de diciembre voy a festejar mi cumple donde más feliz soy, ¡sobre un escenario!", contó Clemenceau, que firmó contrato hace un par de semanas y que, por ejemplo, compartirá tablas con la gran cantaora chilena Ángela Fernández. Respecto de su participación en el show, Mariana contó que le pidieron "un clásico de los clásicos de las coplas españolas y también cante para los tremendo bailaores que habrá tanto de nuestro país como de otros países. Tendremos cantos grupales y luego como solista con un imponente vestuario", agregó la cantante, que si bien coincidió con Morales en que habrá una gran fusión de lo moderno y lo antiguo, "donde las sensaciones serán tanto para mayores como para gente muy joven", por ahora sólo maneja más información respecto a su parte. "Mucho no revelan porque la sorpresa es hasta para nosotros, los artistas. Sí puedo decir que es totalmente innovador", destacó.



"Por mi parte, totalmente agradecido de que Pablo, a quien conozco hace 6 o 7 años, me haya convocado para Gipsy; y sobre todo poder compartir con grandes artistas, músicos y bailarines, que son muy fuertes en el flamenco; como Alejandro, que fue quien me introdujo en esto y me hizo enamorarme del flamenco y comenzar a estudiar", señaló Sánchez, quien se formó en el Centro de la Danza Granada, con María Eugenia Maldonado y Morales. "Ahora tengo la posibilidad de compartir escenario con grandes artistas, así que estoy muy feliz y con mucha expectativa de lo que va a ser esta gran obra", expresó Sánchez, quien por ahora hará una "seguidilla" en grupo -"un palo fuerte del flamenco", describió-; y también un dúo de bulerías.



De momento, cada artista va puliendo individualmente su participación en el espectáculo, conforme a lo marcado. Luego vendrán los ensayos parciales en Mendoza y en San Juan -"sobre todo la parte musical, ya que somos varios integrantes en la banda sonora", dijo Morales; y ya los días 29 y 30 de noviembre tendrán lugar los ensayos generales con toda la troupe, obviamente incluidos los embajadores locales, a quienes les gustaría que esta fuerte apuesta suba también a un escenario sanjuanino.

DATO

Gipsy Experience. 1 de diciembre, Auditorio A. Bustelo (Mendoza). Entradas en entradaweb.com.ar. Platea A $1.200 (Fila 01 a 15). Platea B $1.000 (Fila 16 a 25). Platea C $800 (Fila 26 a 35). Ubicación por orden de llegada.