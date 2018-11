Ensayo. Los bailarines de la obra Momento junto a las 16 bailarinas seleccionadas para la apertura de Danzar por la Paz.

El sábado 1 de diciembre en el Teatro del Bicentenario se llevará a cabo la 5ta Edición 2018 del Danzar por la Paz a beneficio de Unicef. La gala de ballet y danza bajo la dirección general e idea de Leonardo Reale sale por primera vez al interior, y en este debut, además de la participación de cuerpos de baile de distintos puntos del país, tendrá un destacado aporte de bailarines locales.



Por un lado volverá a subir a escena la obra "Momento, de solo estar" creada por Victoria Balanza y Diego Poblete para el TB que presentaron el año pasado y que viene de subir al escenario del Teatro San Martín, en la misma gala que ahora llega a la provincia. Pero además un grupo de 16 jóvenes bailarinas se sumarán interpretando una versión del Himno Nacional, para lo que fueron seleccionadas en una audición por Reale y llevan ensayando ya varias semanas.



"Desde el año 2015, Danzar por la Paz realiza un himno en el que tiene que haber niñas y adolescentes. Le da a la apertura de esta función los fundamentos que tiene Unicef, que es trabajar sobre ellos, por eso se incluyó este himno, que tiene distintos coreógrafos según la edición y el lugar donde se esté haciendo", comentó Reale sobre el segmento de la función donde participarán las chicas seleccionadas (ver aparte) que tienen de 12 años en adelante.



"El Himno es algo emblemático en el Danzar por la paz, los arreglos fueron realizados especialmente para este evento por Silvina Roucco, tiene tonos folclóricos muy nuestros y la coreografía está basada en eso", comentó a DIARIO DE CUYO Victoria Balanza, que junto a Alejandra Lloveras tiene a su cargo el cuadro local del que también participarán algunos de los bailarines de Momento.



"La mayoría de las chicas han estado en alguna producción del Teatro del Bicentenario, pero siempre estar en este escenario es muy emocionante, eso se ve en las chicas, en las que vienen bailando hace rato y en las que no también", apuntó Balanza sobre las expectativas de las jóvenes bailarinas. Además, la ex primera bailarina del Teatro San Martín destacó lo que significa para ella la reposición de Momento. "Para mí es muy importante, porque es una obra que hicimos junto a Diego Poblete que es el coreógrafo de la obra, me llena de emoción que esté otra vez en el escenario, que se pueda reponer, para mí es un orgullo, es hermoso", dijo y adelantó que la versión que se verá el sábado es diferente a la presentada en 2017, hubo rotación de algunos bailarines, incorporaron más mujeres y será más corta para adaptarse al requerimiento del espectáculo.

Las elegidas. Bianca Balverde, Valentina Kuchen, Candela Vásquez, Ana Carmela Fernández Márquez, Victoria Rosario Mercado Neira, Aldana Magalí Flores Alfonso, Virginia Milagros Montiveros, Delfina Cuevas, Juliana Ribeyrolles, María Agustina Villa, Margarita Barani, María del Valle Montes Conte Grand, Guadalupe Vera Domínguez, María Eleonora Vila, María Dolores Genest y Paula D'Angelo.

El programa de la gala benéfica además incluye la actuación de compañías invitadas de Argentina y también del exterior. Así serán parte de esta función en el TB: el Ballet del Sur de Bahía Blanca, Ballet del Centro del Conocimiento, Posadas; Ballet oficial de Córdoba; Virtual, Compañía de Danza de Brasil; Ballet Contemporáneo de Salta y Ballet Folclórico Latinoamericano de Santiago del Estero. Por otra parte, habrá un momento dedicado a un homenaje post mortem a la destacada bailarina sanjuanina María Ruanova.



Danzar por la paz, creado por Reale en el 2014, con la intención de generar conciencia de la cultura de la paz y la no violencia a través de la danza, además de salir por primera vez de Buenos Aires, tuvo su debut internacional en septiembre en Brasil, luego en Chile y en 2019 recalará en Miami, siempre a beneficio de Unicef en cada país.

El dato



Danzar por la paz. Sábado 1 de diciembre, a las 21.30, Teatro del Bicentenario. Entradas: $150, $250, $350 y $500, en boletería del Teatro, de lunes a sábado, de 10 a 20 y www.tuentrada.com.