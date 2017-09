Gustavo Santaolalla regresa a San Juan después de cuatro años. La última vez que el afamado músico, dueño de dos premios Oscar por las bandas sonora de Babel y Secreto en la Montaña, actuó aquí fue en 2013 junto al colectivo musical que lidera, Bajofondo, en el Estadio Aldo Cantoni. Esta vez, Santaolalla compartirá con los sanjuaninos el espectáculo Desandando el camino en el que presenta su más reciente álbum solista, Raconto. En él, el destacado músico recorre las diferentes etapas de su carrera, desde Arco Iris en los 70, su etapa solista, Bajofondo, e incluso incluye algunos de los temas que compuso para el video juego The Last of us.



Las canciones de Raconto fueron grabadas en vivo en los conciertos que Santaolalla brindó en el Teatro Colón y el ciclo Encuentro en la Cúpula, en donde estuvo acompañado por una nueva banda integrada por Barbarita Palacios (voces, percusiones, accesorios y campanas tubulares), el también músico de Bajofondo Javier Casalla (violín, guitarras, pincullo), Nicolás Rainone (contrabajo y chelo), Pablo González (batería) y Andrés Beeuwsaert (piano y teclados).



Santaolalla traerá esta restrospectiva musical al escenario del Auditorio Juan Victoria el próximo sábado 21 de octubre (a las 21.30); las entradas están a la venta desde ayer en Tarjeta Nevada y www.tuentrada.com, a $650 y $750.



El ganador de 15 Latin Grammy ya estuvo en el Auditorio sanjuanino antes en 2012, cuando actuó junto la Orquesta Juvenil de la UNSJ en un espectáculo gratuito y el año siguiente volvió pero ya con Bajofondo a pleno.



En 2015 también estuvo en la provincia pero fue para filmar Qhapaq Ñan, desandando el camino, un documental sobre el Camino del Inca a lo largo de toda su extensión, y varios puntos de la provincia se cruzan con el ancestral sistema vial.