Tomás Holder se convirtió en el primero de los participantes de Gran Hermano en ser eliminado con el 59,4% de los votos. Es que el joven se hizo famoso en Tik Tok por sus comentarios desagradables y dentro de la casa generó mucha polémica. C

En las últimas horas, Santiago Maratea contó que Holder le había enviado un mensaje, pero que no iba a compartirlo hasta que lleguen al objetivo de una colecta que estaba realizando.

Este domingo, el influencer llegó al objetivo y compartió con todos sus seguidores lo que había recibido en el año 2020. "¿Holder es el que dice que tiene un personaje homofóbico? Me manda esto 'sos hermoso'. Mejor me prendo un palo santo, esto no me agradó nada", finalizó el famoso junto a los videos que compartió burlándose del participante de Gran Hermano.