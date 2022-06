En las últimas horas, Santiago Maratea volvió a ser tendencia. Lo cierto es que cumplió 30 años y organizó un festejo a lo grande en el polo cultural Saldía, en el cual invitó a más de 500 personas. Sin embargo, sorprendió a todos al comunicar el domingo por la mañana los motivos por los cuales no fue a su propia fiesta.

Las explicaciones las dio en una serie de historias de Instagram: "Bueno, 8.30, acaba de terminar mi cumpleaños hace un ratito. Si estuvo bueno o no, no lo sé porque no fui. Fue una obra de arte".

Y agregó: "Hice de mi cumpleaños una obra de arte. ¿Cuál es la obra? No ir. Por lo que me dijeron, estuvo tremenda. O sea, 500 invitados. Tocó la Bresh y había barra libre. Había choris y patys al final, no sé si eso estuvo porque no fui. Quiero que sea mañana para que los que fueron me cuenten cómo estuvo. Mi intención era que fuera la mejor fiesta posible, solo que no estoy yo".

Frente al posible escándalo, Maratea se excusó: "Me gasté un huevo de plata en la fiesta para que todos disfruten, Obviamente que no los estoy boludeando para nada. Solo lo planteo como una obra de arte y la obra es mi ausencia".

Por otro lado, el instagrammer contó cuál fue el polémico souvenir: "Ah, me olvidé. Cuando te ibas, te dejaban en el parabrisas de tu auto, un encendedor y un churrillo. Hermoso, espero que lo hayan disfrutado".

Finalizando, Maratea reveló dónde estuvo en el momento en el que se llevaba a cabo la fiesta: "Yo estaba a 3 cuadras igual. Como en un lugarcito, dentro del mismo Polo cultural, porque tengo que estar ahí por si pasa algo. Estaba ahí con mis amigos que sabían y me ayudaron a organizar. Estábamos como en plan 'aguantadero', mientras sucedía la fiesta donde yo no tenía que estar. Estuvimos tomando y pusimos música, se armó fiestita, pero yo y mis amigos, en la nuestra".

Fuente: El Sol / Pronto