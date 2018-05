Santiago Cúneo dejó hoy Crónica TV. Sobre el cierre de su programa, y en una dura editorial en la que dijo que el Gobierno "está acabado y terminado", anunció que no seguiría en el canal.

Cúneo le pidió perdón a Mercado a disgusto. "No lo siento, pero en virtud del pedido de un amigo (Raúl Olmos) van esas disculpas", dijo.

También anunció que se dedicará activamente a la política y le anticipó a Macri "la peor derrota de su vida".

"Le voy a pedir toda la atención del mundo, fundamentalmente a los mamarrachos. En las últimas horas, las operaciones de un grupúsculo importante de pseudo periodistas, cachivaches, operaciones de la AFI, Clarín, todo esto que estamos acostumbrados a ver como aparato mediático del régimen, salieron tras una infamia constituida por los infames que están al frente de una organización argentina, a la cual le dediqué bonitas páginas en las últimas 48 y 72 horas, se pusieron vehementemente a ver cómo hacían, igual que hacen con Moyano, igual que hacen con Barrionuevo, con Cristina, a tratar de minar la sociedad argentina de odio, que es lo único que hacen todos los días", arrancó esta noche su editorial Cúneo.

Y siguió: "Mostrar la crisis social, transmitir a la sociedad argentina la realidad de tu heladera, de tu casa, de tu colchón, de tus hijos, de tu colegio, de tu camión. Y aparte, lo hacemos desde el más profundo amor a la patria, porque soy nacionalista hasta los huevos. Y entonces, cuando yo decido confrontar y yo elijo con quién, porque yo les cuento a ustedes, pedazos de yosapas que yo elegí confrontar con ustedes, no ustedes conmigo, fue yo el que elegí la confrontación, porque creo que es oportuno, temporal, y acertado. Y entonces denuncio que este Gobierno quiere hacer cerrar este modelo con más represión y por eso compra al Estado de Israel armas para las fuerzas de seguridad para reprimir la Marcha Federal, la huelga general, los palos de Cresta Roja".

"Han despertado el monstruo. Si creían que era peligroso acá, ni se imaginan lo que voy a hacer caminando las calles y construyendo un triunfo maravilloso que le corte la cabeza a este dragón del neoliberalismo. La lección va a ser inolvidable para ustedes", dijo Cúneo.

"Les garantizo la peor derrota de su vida. Voy a estar ahí para verlos salir por la ventana de la Casa de Gobierno. Ya que me desafiaron, ahora me van a tener que aguantar. Saldremos a recorrer cada rincón de la Argentina, a hacer peronismo, a juntarnos con las organizaciones sociales y llevarnos puesta tanta infamia y traición a la Patria", atacó.

Y le pidió "a cada argentino que se levante, que imponga su dignidad y construyamos una gigantesca mayoría popular para terminar con estas ratas miserables, este Gobierno pro americano e israelí. De aquí en adelante, vencer y volver".

"Ayer pisó este estudio la rata inmunda de Fernando Iglesias. Antes de entrar, desinfectamos, trajimos dos curas, un rabino y dos imanes musulmanes para tratar de sacar la pestilencia que atrae este personaje nefasto que trabaja para la corona británica y para la embajada de Estados Unidos", continuó.

Sobre el final agregó: "Me pidió Raúl (Olmos) una sola cosa. 'Le dijiste conchuda a Mercado. Pedile disculpas'. Y le dije la verdad que no siento las disculpas de ninguna manera, pero, nobleza obliga. Esta casa me dio todo lo que tengo para hacer lo que hago. Entonces, en virtud del pedido de un amigo, van esas disculpas, sólo en virtud de algo que no siento, pero me comprometí a hacer con mi amigo, al cual voy a ver en un rato para tomar mate otra vez. Soy productor, periodista, y político. Soy nacionalista y soy peronista. Y no conozco en el diccionario las palabras derrota ni miedo, con lo cual, nos vemos en la calle, señores del gobierno. Ustedes están de salida. Son un gobierno acabado y terminado, y sólo vamos a luchar por una transición ordenada, prolija y sin sangre, para que nuestros hijos tengan un futuro más digno que la mierda que ustedes han construido para nosotros en este presente tan triste".

Y cerró: "Mi más profundo desprecio, Mauricio Macri, para vos. y absoluto desprecio para toda la caterva de delincuentes que te rodea, incluidos los directivos de la DAIA".