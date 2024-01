“El hecho de haber ganado un casting no les asegura nada”. Con esas palabras Santiago del Moro abrió su descargo frente a los participantes de Gran Hermano 2023 molesto por las actitudes de desgano y “divismo” que vienen manifestando. Hacia el final les terminó dando un tremendo aviso.

“Esto no es un hotel cinco estrellas. Vi a muchos de ustedes quedándose por la máquina, la comida, la producción. Están en un certamen en el que miles de personas mueren por estar”, lanzó, mientras los concursantes expresaban su sorpresa.

Esta situación se enmarcaba en algo más importante que era la gala de eliminación, que dejó a Florencia afuera de la casa. Pero además también mostraron la cena de los nominados en los que se enfrentaron Florencia y Agostina mientras que tras ser el menos votado para abandonar el reality, Joel le reclamó a Licha por subirlo a placa.

El reto de Santiago

“El tiempo se acaba. Jueguen. Piensen en por qué Gran Hermano los eligió y dijo ‘sos vos’” “Se las doy vuelta. Si ustedes estuvieran en su casa con el control remoto, ¿les divertiría lo que ven de ustedes?”, aseveró, enfático.

“Me da pena porque después cuando la gente sale de ahí dicen ‘¿cómo no hice esto? ‘¿Cómo no se me ocurrió aquello?’”, señaló el animador.

“La posibilidad que tienen vale oro. No se quejen al pedo de la comida, las máquinas. ¡No es un spa! Es Gran Hermano”, siguió, alertándolos para que sean más proactivos en el juego.

“Es mejor arrepentirse por haber hecho algo que decir ‘no hice una mierda’. Disculpen la expresión”, afirmó, para lanzarles un mensaje que traerá mucha cola. “Se duermen y hay miles esperando. ¡Hagan!”, cerró.

Fuerte cruce entre Agostina y Florencia

En una clara enemistad que mantienen Flor y Agos, la mujer policía se hartó de determinadas situaciones que ocurrieron. Apuntando directamente contra ella, enfureció y descargó en sus compañeros parte de la bronca contenida.

“Eso de poner un huevo en cada canasta a mi no me va [...] decía que le afectaba mucho la pelea ¿para qué te anotaste acá? te hubieses quedado afuera en tu casa”, comentó en un principio Agostina, quien no le dejó pasar lo sucedido a la otra participante.

Con fuertes acusaciones de los dos lados y advirtiéndose mutuamente que una de ellas se iba a ir, quedaron en que fuera del reality iban a solucionar sus problemas. En un pleito que escaló varios niveles de polémica, muchos hermanitos quedaron sorprendidos.

“Nos dijimos de todo, está segura que no se va y entonces le digo, si no te vas vos mañana, me voy yo pero el domingo que viene te espero porque mucho tiempo más acá no tenes", concluyó Agostina, irascible contra Florencia.

El descargo de Joel contra Licha

Los participantes tuvieron una discusión en medio de la gala, exactamente luego de que el “azafato” fue elegido por el público como el primero en abandonar la placa de nominados. En ese momento, lo tildó a Licha de “falso” y “caradura”.

El tripulante de abordo lo encaró, luego de que el musculoso, en su rol de líder, lo eligió para que vaya al teléfono. “Me hubiera gustado que me digas otra cosa cuando me elegiste. Me dijiste que me pusiste en placa para sacarla a ella”, marcó, mientras apuntaba a Agostina.

“No te tendría que haber dado ninguna explicación”, fue la defensa de Lisandro. “Está grabado y se sabe. Me pareció muy caradura”, siguió Joel, molesta mientras el otro repetía que “no tendría que haber dado explicaciones”.

