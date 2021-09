Mientras se prepara para regresar a la pantalla con MasterChef Celebrity, Santiago del Moro tiene un gran motivo para festejar. Será padre por tercera vez con María José Sánchez, el amor de su vida. La noticia fue confirmada por Ángel De Brito, que este miércoles a la noche se comunicó con él para chequear el rumor.

“Le mando un beso grande a él y a su mujer, que los quiero mucho. Ayer hablé con Santi, me dijo que lo podía contar. Estaba recontento. A las nenas ya se lo contaron y lo sabe parte de la familia. Su esposa está de 12 semanas”, detalló el periodista.

El conductor radial y la madre de sus nenas están en pareja desde que eran adolescentes. En varias entrevistas, reconoció que ella es su gran sostén: “Es la persona más honesta que conozco y su mirada me resulta más que importante. María no tiene el ‘qué lindo’ o el ‘qué bueno’ fácil. Es estricta y dura de persuadir. Todo lo que me diga siempre será genuino”.

Santiago y María José ya son papás de Catalina y Amanda, y en seis meses conocerán al nuevo integrante de la familia, del que aún no saben el sexo.