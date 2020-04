Laurita Fernández salió a confirmar la noticia de la que todos hablaban: su separación de Nicolás Cabré.

“Estamos desencontrados. Hay mucho, mucho amor, pero también mucho amor propio. Es mejor tomar una distancia”, reveló en diálogo con “Los Ángeles de la mañana” bajo la atenta mirada del conductor, Ángel de Brito.

Continuando con su relato, la actriz afirmó: “Aprovechando esta distancia obligada, dijimos ‘veamos a ver qué pasa’ y tomaremos una decisión cuando esto se termine. Hablamos por videollamada”.

Y luego confesó: “En mi viaje a Nueva York me reencontré con cosas que me apasionan y que por ahí había abandonado sin querer. No está bueno, entonces fue parte de lo hablado”.

“Por ahí si no hubiésemos pasado tanto tiempo juntos en Mar del Plata esto no pasada, o por ahí sí”, explicó y agregó: “Al final de la temporada teníamos más diferencias que coincidencias”.