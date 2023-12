La familia de Lionel Messi regresó a la Argentina después de una agotadora temporada con una mudanza en el medio entre Francia y los Estados Unidos. Antonela Roccuzzo en compañía de los hijos de la pareja, Thiago, Mateo y Ciro, siguieron al campeón del mundo en su expedición por el París Saint-Germain (PSG) sumado a su primer semestre en el Inter Miami y ahora celebrarán las fiestas en su Rosario natal, aunque también aprovecharán su estadía para asistir a un compromiso familiar en vísperas de Navidad.

Carla Roccuzzo, hermana menor de Antonela y cuñada de Messi, celebra su casamiento este sábado 23 de diciembre. La joven se graduó en la carrera de medicina realizada en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y se desempeña como cirujana.

La mujer es la más chica entre las tres hijas de José Roccuzzo y Patricia Blanco. La mayor es Paula, quien trabaja como abogada y tiene dos hijos (Felipe y Simón) fruto de la relación con su pareja, Lisandro Debernardi. A diferencia de ella y Carla, la esposa de Leo es la única que no culminó su carrera universitaria, ya que estudió odontología en la UNR por seis meses y cursó un año de Comunicación Social, pero se animó a destacarse en su rol de empresaria con distintos negocios ligados a la ropa y la indumentaria.

La más chica de las Roccuzzo fue la madrina de su hermana en la boda que recorrió el mundo con Lionel Messi. El evento tuvo lugar el 30 de junio de 2017 y lo festejaron en compañía de sus seres queridos dentro de una fiesta llevada a cabo en la ciudad de Rosario. Más allá de los flashes despertados en torno a la figura del 10, Carla eligió mantener un perfil bajo en sus redes sociales.

Hay un usuario en Instagram con el nombre @carla.roccuzzo, que posee más de 6000 seguidores y un total de siete publicaciones, pero su última actividad data de varios años atrás. Entre sus 24 follows, se destacan los nombres de Lionel Messi y Antonela. Ellos no siguen esa cuenta, pero sí lo hacen en su nuevo perfil (@car.roccuzzo), que posee más de 590 posteos. La cuenta está privada y ella es la única que puede autorizar quién puede ver su contenido. Solo tiene 441 seguidores y sigue a otros 698 individuos.

Su rostro, las facciones y los gestos le dan algunas similitudes con la personalidad de Antonela y su madre, Patricia, fue consultada por la relación entre ellas en una entrevista brindada a ¡Hola! Argentina: “Las tres son muy distintas, pero por suerte, logré que sean independientes, que supieran desenvolverse y que tengan muy buena relación entre ellas, más allá de que no siempre coincidan en sus opiniones. No tienen roces y eso me enorgullece. Desde chicas se juntaban en casa las amigas de las tres a jugar y estaban todas juntas”.

“Paula es la que controla todo, es bastante miedosa con sus hijos, en cambio, Carla que es médica, es la más práctica y racional. La Negra (Antonela) está en el medio, es equilibrada y no dramatiza mucho”, declaró. A continuación, dejó más detalles y manifestó cuál es la deuda pendiente de su vida: “A mí me gusta estar pendiente, viendo en qué las puedo ayudar, lo hago de manera inconsciente… ¡Hasta me encargo de los turnos médicos de todos! Lo que hago me hace bien a mí, me da satisfacción. Lo único que puedo decir que me falta es una nieta mujer”.