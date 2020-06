Los 32 años del Kun Agüero y el “festejo virtual” que le organizó su novia Sofia Calzetti derivó en un picantísimo descargo de Gianinna Maradona en las redes sociales.

Los rumores indicaban que el motivo del enojo era que Benjamín no había sido invitado al festejo , pero este miércoles finalmente se reveló qué fue lo que le molestó a Gianinna, cuando el Kun, en medio de una transmisión a través de una plataforma que ofrece un servicio de streaming de video, fue sorprendido por el llamado de su hijo. En ese momento, el futbolista se disculpó por no haber leído el mensaje que Benja le envió el día de su cumpleaños. "¿Qué pasa, loco? ¿Me estás viendo? Estaba leyendo, porque no lo leí. Vi que era mucho y dije 'mañana lo leo'; estaba comiendo" , se disculpó.

En medio del diálogo, Agüero reconoció, también, no haber atendido el teléfono cuando Benjamín lo llamó: "Con razón me llamaste tantas veces... Para ver si yo te decía algo. ¿No?Ayer a las 12, pero hoy me llamaste varias veces, también. Yo pensé: 'este me llama por el mensaje'. Alto mensaje tiraste, perrito malvado ".

“Amo ‘La furia de Gianinna’. Les juro que no me conocen enojada. Bueno, Sergio, sí”, empezó diciendo la diseñadora en Twitter, picante.

“En las redes solo di mi opinión sobre un hecho. ¡Hecho que habla más de otros que de mí! Como en todo hay quienes ven normal, ¡otros que no! Opiniones, puntos de vista, prioridades... Whatever!”, finalizó, buscando bajarle el tono a la polémica, pero manteniendo sus dichos.

El mensaje en las redes de Gianinna llegó luego de que el Kun compartió la charla que tuvo con su hijo y que hizo pública vía streaming por la plataforma Twitch, donde el futbolista viene despuntando su faceta gamer durante la cuarentena.

Mientras que la hija de Diego Maradona también hoy se expresó, a través de una frase que colgó en sus Stories. “Cuando el otro con sus acciones deja en evidencia todo, no hace falta que agregue nada. Llamate al silencio. El otro para justificarse solo va a desviar el foco para ponerse en #VictimaMode. No entres en su juego. Mantra: acción mata palabras”.