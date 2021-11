La China Suárez y Mauro Icardi se vieron en un hotel en París. La cita fue en septiembre, justo cuando Wanda Nara viajó a Milán con su hermana Zaira. Conversaron, se dieron besos, pero no tuvieron sexo ya que él dijo estar enfermo.

Ahora Ángel De Brito lo mandó al frente y reveló el verdadero motivo por el que no logró intimar con la actriz. “Había cosas en esa habitación que no le cerraban. Había olores que le molestaron”, expresó.

Sin embargo, el conductor dejó en claro que no era un mal aroma por falta higiene, aunque no quiso dar más detalles para no meterse en problemas. La actriz, por su parte, le había dado otra versión de los hechos a la mediática. “No estuvimos porque a tu marido no se le paró”, pronunció en una charla telefónica.

La reacción de Mauro Icardi al ver cara a cara a la China Suárez

En Los ángeles de la mañana también señalaron que el futbolista del PSG quedó en shock ante la belleza de la artista. “Cuando la vi me quise morir”, le dijo a su círculo íntimo.

Si bien le ponía excusas para no ir a verla, la tentación pudo más y los mensajes eróticos que ella le enviaba lo terminaron de convencer.