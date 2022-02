“¡Me estás enfermando, mamá! ¡Me estás enfermando por esos hijos de p...!”, grita Ricardo Fort en el video inédito que se conoció el sábado a la noche en Secretos Verdaderos.

En un diálogo telefónico y furioso con su madre Marta Fort, el chocolatero parece exigirle a su mamá que cancele la deuda de 500 mil pesos de la tarjeta para tener dinero disponible en los próximos días. Los gastos desmedidos de Ricardo siempre fueron foco de conflicto: los Fort le daban su parte de a tandas y mediante tarjetas de crédito para controlar los movimientos. Fort en el video exige que quiere “toda la plata junta, no de a puchitos”.

Qué sucede en el video inédito de Ricardo Fort

“¿Por qué no le preguntás todo lo que se robaron ellos? ¡Se robaron millones de dólares en ganado, en campo, en todo!”, asegura Ricardo Fort en este fragmento que quedó fuera de la edición de Reality Fort (América).

Lo cierto es que, a juzgar por lo que se ve en el video, la realidad fue demasiado hasta para el reality show. La intimidad de Fort siempre fue una suerte de misterio mediático: tenía más plata de la que gastaba y aun así era un problema. Ni hablar del rechazo que sufrió por parte de su familia tras enterarse de su homosexualidad, cuando lo mandaron a vivir al exterior.

“¡La solución es que firmes el cheque de 500 mil pesos para pagar la tarjeta y cuando vuelva hablamos!”, le exige a Marta Fort desde Miami. Las excusas de Marta, intentando frenar a un hijo caprichoso, enfurecen aún más al chocolatero: “¡Sí, lo podés hacer! ¡Mentira! ¡Mentira! Yo hablé con el gerente... Por eso mismo tenés que pagarlo ahora ¡porque si no me quedo sin plata el fin de semana!”.

Marta Fort corta el teléfono ante su maltrato. La gente circula a su alrededor sin ningún problema dando a entender que es una situación normal dentro de la intimidad de su casa.

Ricardo insiste: “Hola... ¡Si vos no pagás hoy la tarjeta, me quedo todo el fin de semana hasta la semana que viene sin plata! ¿¡Entendés!? ¡Tenés que pagarla hoy! ¡Pagá todo! ¡Pagá todo ahora y lo otro me los sacan a mí de lo que me tienen que pagar de los barcos la semana que viene! Y lo recuperás”.

Ricardo Fort fue un millonario que no podía gastar su plata de la manera que él quisiera. Parte de esa situación llegó a contarla en vida. “¡Quiero tener toda la plata junta, no quiero de a puchitos!”, reclama en el video.

Y casi como una predicción dice: “Yo los voy a hacer mier... a todos, a mí me van a matar pero yo antes... yo me muero pero estos hijos de p... se van a morir también, los voy a hacer mier... ¡Los voy a hacer mier... mediáticamente”.

“¡Estos hijos de p... vinieron a cag... robándome y robándote a vos!”, cierra de forma muy desencajada la conversación con su madre.