Estanislao Fernández, el hijo del Presidente de la Nación Alberto Fernández, subió hoy una foto artística en la que celebra sus "dos personas en la misma persona". El joven, cuyo nombre artístico es "Dyhzy", sorprendió con las imágenes de dos desnudos artísticos. En ellas, en clave provocativa posa fusionando su imagen de Drag Queen y la de Dj.

"No tiene que ver con el día de la bisexualidad ni nada de eso", explicó. Agregó que subió las fotografías porque su intención es mostrar sus dos géneros. "No quiero calentarte a vos, a vos, a vos, a todos ustedes", afirmó, explicando también que se trata de una persona no binaria que está expresando su género fluido.

"El mensaje es: 'Qué suerte que nos tenemos a nosotres mismes. Qué suerte que soy no binario y de género fluido. Que suerte que puedo ir fluyendo entre los dos géneros. Qué suerte es tenerme a mi mismo", especificó Dyhzy.

“Estoy viendo doble, hay cuatro disis”, colocó como epígrafe en la imagen agregada a su feed de Instagram. que cuenta con más de 725 comentarios y miles de "likes". Es que Estanislao ya tiene más de trescientos cuarenta y cinco mil seguidores en esa red social.

Para evitar la censura de Instagram, el joven estratégicamente utilizó una consola de Dj para tapar sus partes pudendas.