Nancy Pazos pasó un mal momento en las redes sociales. La periodista se encontraba de vacaciones con su pareja y amigos en Punta del Este y aprovechó para sacarse fotos. Esas imágenes aparecieron publicadas, según dice accidentalmente, en su cuenta personal de Facebook.

La periodista del programa Los Ángeles de la Mañana fue consultada por Ciudad.com y contó que se enteró una hora después de haberse sacado esas fotos por Ángel de Brito. El conductor del programa en el que trabaja le preguntó por qué subía esas imágenes.

"No sabía cómo hacer para borrar todo, no sabía que me estaba pasando. Me dan ganas de llorar. Vinimos una semana de vacaciones con mis hijos acá. Nunca me pasó algo así, estoy averiguando qué fue lo que pasó. Yo no las publiqué ni puedo dar certeza de nada. Son fotos propias sacadas por el celular y no enviadas a nadie. No las mandé por WhatsApp ni hice nada con esas fotos, solamente las saqué y con menos de una hora de diferencia salieron publicadas", aseguró la periodista, dolida.