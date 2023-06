Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez siempre causan atención. Esta pareja llena de glamour en las últimas semanas fue apuntada por algunos medios portugueses de una posible crisis, aunque en esta oportunidad parece estar más fuerte que nunca al punto que se filtraron algunos detalles del acuerdo prematrimonial entre ambos. Además, se reveló un impactante dato sobre la influencer nacida en la Argentina.

Si bien entre los dos atraviesan el duelo de haber perdido a uno de los mellizos en el último embarazo de Georgina, una vez que se instalaron en Arabia Saudita las cosas no habrían sido del todo buenas. El artillero lusitano de 38 años emigró hacia Medio Oriente y desde enero que juega en el Al Nassr, equipo que no pudo ser campeón en la liga saudita y terminó segundo.

Hace unas semanas, CR7 confirmó que quería seguir un año más en el club árabe, pero mientras tanto habría habido gestos que no le gustaron de Georgina. Como por ejemplo, el lusitano estaría “cansado” de algunas publicaciones de su pareja en las que suele presumir sus joyas y otros bienes materiales. La versión de la supuesta saturación del artillero corrió como reguero de pólvora y para la revista portuguesa TV Guía, el tema fue nota de tapa: “Presos por los hijos”, titula, dando a entender que la pareja se mantiene solo por los niños.

El medio indica que Cristiano estaría molesto por algunas reacciones de su pareja como, por caso, en uno de los cumpleaños de sus hijos, subió una foto de la familia posando junto a la torta y el cotillón, pero en la última publicación de ese posteo mostró una de sus manos un reloj y dos anillos.

Pese a los rumores, Georgina y Cristiano subieron algunas imágenes en las que se lo ve juntos compartiendo diversos momentos. Algunos pensaron que era una pantalla, pero lejos de ratificar algún supuesto mal momento en la pareja, ahora el flujo de la marea cambió y habrían dado un paso hacia un futuro casamiento.

Para encaminar ese paso importante en la vida de ambos, a la hora de la formalidad ambos tomaron algunos recaudos, según informa la misma revista portuguesa, el panorama habría cambiado en los últimos días. Su última tapa titula: “Georgina y Ronaldo, listos para casarse”. Dentro de la publicación se incluye un informe que revela algunos aspectos de un acuerdo prematrimonial entre ambos.

El contrato habría sido firmado por ambos cuando la influencer dio a luz a su primer hijo junto al futbolista. En la rúbrica se aclara el futuro de los cinco hijos del astro lusitano: Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, nacidos de un vientre de alquiler; la pequeña Alana Martina, que es su primera hija en común y Bella Esmeralda, nacida en 2022.

La mencionada publicación portuguesa da cuenta que Georgina y Cristiano llegaron a un arreglo para que La Finca (Madrid) quede a nombre de la empresaria, que a su vez dispondrá de pensión mensual y vitalicia de 100 mil euros (107 mil dólares), aunque el monto podría incrementarse en caso de lleguen a tener más hijos.

Por otro lado, el programa Noite de Estrelas anticipó detalles sobre la verdadera relación que mantendría Georgina con sus hijos no biológicos. La empresaria no sería solo madre natural de Alana Martina y Bella Esmera. “Sé de una fuente muy sólida y cercana que Georgina, además de ser la madre de Alana y Bella Esmeralda, es también la madre de los gemelos Eva y Mateo (nacidos por un vientre de alquiler). Es decir, no biológica, pero están inscriptos en el registro como hijos suyos y tienen sus apellidos”, sentenciaron en la emisión portuguesa.