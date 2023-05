Invitado a Noche al Dente (América, a las 22), Federico Bal habló sobre cómo vive su nueva vida de soltero después de su escandalosa separación de Sofía Aldrey y reveló que está utilizando una aplicación de citas para conocer mujeres. Ahora se filtraron los detalles de su vida privada que compartió en su perfil de esta red social.

"Estoy usando aplicaciones de citas, aunque no me vi con nadie todavía, esto es real, no me animo, me da miedo todo: si es la misma mujer de la foto, si me saca una foto y se la manda a (Ángel) de Brito, todas esas cosas", contó el hijo de Carmen Barbieri.

"¿Cómo te va con la app de citas?", quiso saber Fernando Dente. "Tengo muchos matchs y todas las conversaciones empiezan: '¿Sos vos?', 'No sos vos', 'Jodeme que sos vos'", respondió el actor.

"Mostrame el perfil que yo quiero saber qué tendrá el petiso", le pidió el conductor del ciclo nocturno de América. A lo que el hijo de Santiago Bal reconoció: "Yo sé que la facha no es mi fuerte: mido 1,64 metros, soy gordito, tengo tatuajes".

Al respecto, Dente le preguntó: "¿Cuál es tu arma de seducción?". "Yo estoy loco, estoy roto, soy muy gracioso e intento hacer sentir bien a la gente, tengo eso que mi papá tenía", se comparó el conductor con su difunto padre.

Luego, de mostrar cómo se presenta ante las mujeres en esta red social, el joven Bal aclaró: "Ya me da vergüenza, sabés la cantidad de matchs que voy a tener ahora...".

Cómo es el perfil de Federico Bal en la aplicación de citas

Lo primero que llama la atención en la biografía del ex de Sofía Aldrey es que está en inglés. Sobre esta decisión de presentarse en otro idioma, Fede explicó en el programa de América: "Es que la uso afuera, no lo uso acá".

Sobre sí mismo, el hijo de Carmen y Santiago escribió: "Soy un actor, conductor y trotamundos nacido en Buenos Aires, Argentina. En el momento, estoy conduciendo el programa televisivo de viajes número uno en mi país. ¿Es ese el mejor trabajo del mundo? Sí, lo es".

El programa del cual habla Federico es Resto del Mundo, que se transmite por El Trece, los domingos a las 23. Él está al frente del ciclo, que este año cumple 20 temporadas, desde 2022. Cabe recordar que fue grabando este programa que sufrió un grave accidente volando en parapente por el que tuvo que ser internado y operado de un brazo en Brasil.

Luego, en las categorías preestablecidas que ofrece la misma aplicación, el conductor especificó que tiene 33 años, mide 1,67 metros, que hace ejercicio, que es del signo Libra, que bebe alcohol y fuma tabaco socialmente, que aún no sabe qué tipo relación amorosa busca, que no quiere hijos, que es ateo y que es apolítico.

Para completar su descripción agregó varias fotos tomadas en los diversos viajes que hizo con el programa de televisión que conduce. En estas imágenes el actor se muestra activo y deportista: andando en bicicleta, con una patineta y hasta patines.

También aclaró que es de la ciudad de Buenos Aires y vive en Buenos Aires, y hasta enumeró la música que escucha. Entre esos artistas, mencionó géneros muy variados: los Red Hot Chili Pepper, Gorillaz, YSY A, Rels B, Drake, Ke Personajes, Nicki Nicole y Rubén Rada.