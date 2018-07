Nicole Neumann y Fabián Cubero se turnan para pegarse. Ayer fue el turno del defensor de Vélez porque presuntamente habría filtrado unos audios en los que la modelo lo defenestra por su exposición mediática con su novia Mica Viciconte: “Lo que hagas de tu culo, te juro que me importa poco y nada, pero es un papelón, de verdad. A mí no me da bronca, no me da más que vergüencita ajena de ser tu ex. El papel que estás haciendo realmente es paupérrimo, de verdad te lo digo. Es decadente, La tribunita de Guido, en el programita de Moria, Intrusos...”.

Nicole identificó los lugares favoritos de la pareja para pegarle con un caño a ella y con cierto desprecio nombró los programas de América y El Trece, haciendo hincapié, sobre todo, en Incorrectas, donde trabaja Mica, quien ayer se hizo eco de esa filtración y defendió con uñas y dientes a su novio, es decir, el padre de las tres hijas de Nicole: “El hace lo que quiere, no tiene porqué pedirle opinión a ella sobre los trabajos de él y su relación sentimental”.

Mica arrancó con todo contra Neumann y esto se enmarca dentro de la estrategia que Cubero señaló que iba a usar tras las fuertes disputas con su ex: exhibir en público todo con la “intención que Nicole baje los decibeles”. Por ahora, no da resultados.

¿Es o no es Nicole Neumann? Compartimos nuevamente el audio que se viralizó durante el fin de semana en el que la modelo le hablaría en muy malos términos a su ex Poroto Cubero. pic.twitter.com/4SVLNWFprs — #Intrusos (@Intrusos) 23 de julio de 2018

Ayer en Incorrectas, Nora Cárpena preguntó quién filtró los audios y Mica salió en su defensa al grito: “Yo no fui” y luego agregó: “Igual, no importa quién los filtró porque el contenido de los dichos de Nicole no cambia el mensaje que da”. Lo que se olvidó decir es que se trataba un audio privado y de padres que hace casi un año se divorciaron y siguen la guerra campal en los medios.

Mica insistió en que “A Cubero le va bien en lo laboral y en lo sentimental. El no le tiene que pedir permiso ni consejos, si tiene que ir o no a lo que ella considera una programita como trató a Guido Kaczka” en referencia a la invitación de Cubero en El Trece y a su raid mediático tras la separación.

Y con mucha bronca, Mica se descargó en Incorrectas, donde oficia de panelista estrella gracias a su enfrentamiento con Nicole: “Ella pide respeto y después hace lo que quiere. Te cuento: yo me guardé como cuatro meses con Cubero y resulta que ella al mes que sale con Facundo Moyano o Matías Tasín, blanquea”.

En los audios, Nicole se pone en el lugar de consejera: “Realmente pensá en un futuro, ¿En qué querés apuntar? Una carrera seria. No estás apuntando bien, perdiste el norte por completo, te lo digo de onda”.

Nicole todavía se encuentra en Europa. El domingo fue la invitada en Por El Mundo (Telefé) y con Marley y su hijo Mirko recorrieron Bélgica logrando un rating de casi 14 puntos frente a los 10 puntos de Jorge Lanata en El Trece.

A su regreso, seguramente Nicole será abordada por los paparazzis y seguirá la contienda con su ex, que lamentablemente tiene a las tres hijas pequeñas en el medio. ¿Sabrán ponerse un límite?

