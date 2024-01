Dentro de la casa de Gran Hermano, reality que se emite todas las noches en el prime time de Telefe, las peleas, discusiones, enfrentamientos y estrategias se hacen presentes a cada rato. Y en ese combo también entra el amor. En el poco más de un mes que va de competencia, hubo algo de coqueteo entre algunos participantes, pero nada se había concretado, hasta ahora.

En los últimos días, Bautista y Denisse se mostraron más juntos de lo común y sus fanáticos en las redes expresaron el deseo de que esa pareja se hiciera realidad. Cabe destacar que ella también estuvo muy cerca de Alan y que en la última fiesta se besó con Sabrina. De todas formas, actualmente se encuentra muy cerca del cantante uruguayo, al punto que Gran Hermano debió pedirles el consentimiento para mantener relaciones íntimas. Vale recordar que según las reglas del certamen, si dos participantes quieren tener sexo, tienen que expresar su consentimiento de manera clara para conseguir la autorización.

Después de este trámite, las cámaras con luz infrarroja captaron el primer beso entre ambos. Cabe destacar que desde el primer día Bautista expresó que la única mujer que le atrae de la casa y con quien tendría algo es Denisse, aunque ella no se mostró tan segura, hasta ahora. Como ocurre en estos casos, el romance ya generó todo tipo de especulaciones, fandoms, críticas y elogios en las plataformas digitales.

Antes de concretar con el uruguayo, Denisse había recibido el pedido de consentimiento de Gran Hermano para estar con Alan, algo que no sorprendió a sus compañeros ni a los televidentes. Es que el joven de Chivilcoy y la de Trelew venían coqueteando desde hace tiempo y pudieron concretar lo que sentían aunque ese vínculo no prosperó.

A través de un informe en el ciclo mostraron el paso a paso que dieron los participantes y que luego derivó en el pedido formal del Big. Todo comenzó durante una charla en la habitación, en la que Williams, el Paisa (que actualmente ya quedó eliminado del certamen) hizo de celestino. “¿Denisse, por qué estás enojada con mi amigo Alan?”, le preguntó a la rubia, que negó estar distanciada. “Andá a darle un besito de las buenas noches en el cachete”, sugirió Williams, pero la respuesta de Denisse sorprendió a todos: “Que le pida a otra beso, yo no”.

El siguiente cuadro llegó de noche y con un juego de seducción en la oscuridad de una de las habitaciones. Hasta que Williams se acercó a la cama de su amigo, lo alzó en sus brazos y lo depositó en la de Denisse. En ese momento, sonó por los altoparlantes la voz de Gran Hermano con la advertencia de rigor. “Alan, Denisse, recuerden dar el consentimiento”. Otra vez, la reacción fue bulliciosa, y más aún cuando él levantó el pulgar y ella hizo el inequívoco gesto del “ok” y le dio un beso antes de acostarse juntos.

De todas maneras, más allá de que junto con Alan hayan admitido públicamente que se gustaban, la cosa entre ambos no fluyó y su vínculo amoroso no prosperó. Por su parte, los usuarios sí están feliz con el ship “Baunisse” y suben varios cortes de la chubutense y el uruguayo juntos en la casa. Por su parte, Alan se muestra muy cerca de Sabrina, quien está de novia fuera de la casa de GH, aunque por el momento no pasó nada entre ellos más allá de unos besos y abrazos.