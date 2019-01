La primera temporada de You causó furor entre los seguidores de Netflix. Penn Badgley pasó de ser el chico solitario de Gossip Girl a ponerse en la piel de Joe, un librero y acosador serial que se obsesiona con Beck, una joven aspirante a escritora, personaje interpretado por Elizabeth Lail.

Sin embargo, el final de la serie fue modificado y no siguió la historia original basada en el libro “You: A Novel" (2014) de Caroline Kepnes. En la serie, a cuatro meses de la muerte de Beck, Candace -la ex novia de Joe que había aparecido en flashbacks-, reaparece en la librería donde él trabaja, creando confusión en el espectador que la creía muerta.

Mientras que Sera Gambe –creadora de la serie- modificó el desenlace, en el libro se cuenta que Candace realmente murió ahogada por Joe en una playa y quien ingresa a la librería es una joven llamada Amy, quien será el nuevo foco de obsesión de Joe.

Según Gamble, con el paso de los capítulos se dieron cuenta lo fundamental que se había convertido el rol de Candace y la intriga sobre cómo Joe la había matado. Es por esto que quisieron dejar la duda sobre si la aparición era un sueño o realmente nunca había muerto.

La segunda temporada de You por su parte estará basada en el libro de Kepnes, "Hidden Bodies".