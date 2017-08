El actor se encuentra en plena recuperación, con sus 40 años cumplidos, Matías Alé asegura que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. El divorcio de su esposa María del Mar Cuello Molar lo hundió, sin embargo, con la ayuda de sus seres más queridos, se fue recuperando y dio un cambio rotundo a su vida. "Antes yo vivía acelerado, nunca llegaba a ningún lado y siempre hacía mil cosas a la vez. Ahora no. Estoy con una tranquilidad tan grande que me siento en paz, más seguro, firme y maduro. Aprendí a decir que no", dijo el actor.