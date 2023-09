Facundo Moyano había informado en el programa “Verdad/Consecuencia” que está separado de Eva Bargiela. Ahora, Sofía Jujuy Jiménez reveló en A la Barbarossa uno de los motivos por los que estaban en crisis y que llevó a la ruptura de la pareja.

Hace unos días, Facundo Moyano confirmo en medio de la entrevista su separación con Eva. En el programa le consultaron al dirigente político sobre su mujer, quien actualmente participa del Bailando (América), y sorprendió a todos con su respuesta.

“Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”, preguntó Duffard. A lo que el hijo de Hugo Moyano contestó sin dar demasiados detalles: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”.

Según informó Pia Shaw este viernes a la mañana en A la barbarrosa (Telefe), Bargiela se enteró de su separación a través de la televisión y en la casa de Sofía “Jujuy” Jiménez, quien este viernes justamente estaba como panelista invitada, por lo que pudo brindar detalles del momento.

“Estábamos comiendo con Eva y de repente le empiezan a llegar mensajes de allegados que no entendían qué estaba pasando”, señaló Jujuy.

“Ellos venían mal porque ella empezó a trabajar en el Bailando y se ve que él no compartía con eso, no le gustaba”, contó Sofía y Analía Franchín comentó: “Un castrador. Ella se sometió a una persona que le maneja la cabeza”.

La historia de amor entre Facundo Moyano y Eva Bargiela

En el año 2016, Facundo Moyano terminaba su relación con Nicole Neumann y en consecuencia, se vio enrollado en una serie de rumores. Aparentemente, él había dejado a la modelo por la diva de la televisión.

Moyano había dejado a su actual esposa para poder estar con la ex de Fabián Cubero. Sin embargo, esta relación solamente duró un año, ya que Nicole se cansó de las idas y vueltas que él presentaba. Tras unos meses de la separación se confirmó su reconciliación con Eva.

Algunos meses después, el dirigente político y la modelo se cansaron por civil con la presencia de familiares y algunos íntimos amigos de la pareja.