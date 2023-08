Coco Sily y Cecilia Caramelito Carrizo se habían mostrado muy enamorados en la fiesta de los premios Martín Fierro. Más allá de que habían blanqueado su noviazgo hace poco, sorprendió la noticia de que el romance llegó a su final. En diálogo con Teleshow, el conductor de Noche de Mente (Televisión Pública) aseguró: “Hola, sí me separé, gracias por preocuparte, no voy a hablar del tema, un beso”.

En medio de ese panorama, quien ahora tomó la palabra fue Oscar González Oro, quien hasta hoy comandó en forma transitoria el ciclo Nosotros a la mañana. Al momento de referirse al hecho, comenzó aclarando: ”Coco es mi hermano, para en mi casa en Uruguay con los hijos, me dicen tío, pero sé que está triste, hablé ayer”.

Incluso fue más allá y aseguró: “Déjenme que les lea el chat, no es una infidencia, porque es mi hermano”, para luego citar los textuales del propio Sily en un mensaje privado que le había enviado al conductor: “Te amo, negrito, pero no quiero salir a decir nada, vos sos mi amigo y te adoro, pero no voy a salir porque me duele. Ella es un sol de persona y espero que le vaya hermoso en su vida”.

Según reconoció González, Oro, quien aseguró conocerlo el profundidad además de hablar continuamente con su entorno más cercano: “Está triste, me lo dice su hija mayor. Se enamoró, el gordo se enamoró”. A la vez también se tomó un minuto para referirse a Carrizo, de la que detalló por su parte que quedó muy herida tras la muerte de su hermano: “Yo hice campaña cuando al hermano había que llevarlo a Estados Unidos, luego se produjo la muerte y a ella eso le produjo una crisis. Quizás para el marido no haya sido fácil convivir con Caramelito”, expresó.

El miércoles por la noche trascendió que la actriz y el humorista ya no estaban juntos. El periodista Rodrigo Lussich dio detalles de esta ruptura en su cuenta oficial de Twitter con la palabra de Caramelito: “No estamos más juntos. Él es una persona increíble. Tenerlo en mi vida fue algo muy importante para mí”.

En el ciclo A la Barbarossa, Pía Shaw reveló haber hablado con Coco sobre el motivo por el que se distanciaron. Según la panelista fue una decisión de Carrizo poner un punto final en la relación para apostar nuevamente a su vínculo amoroso con Damián Giorgiutti, el padre de sus hijos, Lorenzo y Benito, de quien se había separado en diciembre pasado tras 25 años de matrimonio.

“Acá lo que pasó es que pesó mucho más los 25 años de matrimonio con Daniel, su pareja. Todo esto lo hablé con Coco esta mañana, por eso estoy autorizado a decirlo. Fueron 3 meses de una relación divina”, aseguró la periodista en el ciclo matutino de Telefe, conducido por Georgina Barbarossa.

“Cecilia fue quien tomó la decisión, nunca se mintieron, fueron de frente. Ella le contó a él lo que estaba pasando, una vuelta con Damián. Pesaron más 25 años y dos hijos que tal vez una historia en la que estaban conociendo”, explicó Pía sobre la ruptura de la pareja.

Cabe recordar que la animadora infantil había revelado que no fue su decisión separarse del padre de sus hijos. “Fueron años muy hermosos para mí. Tuvimos dos hijos divinos, ellos tres fueron siempre mi prioridad. Así lo viví y lo disfruté mucho”, había dicho Cecilia. Y se sinceró: “Me dolió mucho separarme de él, yo no esperaba ni que ocurriera, pero por supuesto que acepto y respeto la necesidad de él, y entiendo que puede ser lo mejor”.

“A lo largo de 25 años las personas vamos cambiando, creciendo, evolucionando. Atravesamos etapas muy lindas e importantes y en algún caso, difíciles y muy dolorosas como, la enfermedad de mi hermano Martín y luego, su fallecimiento. Quedamos frente a frente, con nuestros hijos más grandes, hermosos, independientes en muchas cosas, creía que empezaba una etapa para disfrutar, después de haber sufrido tanto. Pero queríamos cosas distintas”, manifestó Carrizo.