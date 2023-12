Emmanuel Vich se sinceró con una de sus compañeras de Gran Hermano (Telefe) y le reveló que está atravesando un complicado momento personal. En medio de las sesiones de terapia que tiene con el psicólogo de la casa, el estilista cordobés dio a conocer el secreto que no le había comunicado a la producción antes de ingresar al reality.

Aunque no se sintió lo suficientemente cómodo para anunciarlo frente a todos los participantes, Emmanuel decidió confiar en Isabel De Negri y le contó que padece de abstinencia. La “abuelita milf” tuvo una charla con él sobre el tema y luego transmitió los detalles de su situación al círculo más cercano al estilista.

Tras la charla, De Negri convocó a algunos de los hombres de la casa y los reunió en una ronda para dar detalles del problema de Emmanuel y explicar por lo que estaba pasando. “Él no está sufriendo solamente el tema del cigarrillo”, expresó, causando preocupación. “Emma estaba consumiendo y está sufriendo la abstinencia y por eso tuvo sesión con la terapia. Me pidió que se los diga a la gente de confianza que serían ustedes. Por eso, él se agarra del cigarrillo para poder sostener la abstinencia a otra cosa”, reveló.

Luego, explicó el problema que implica la condición de Vich, con respecto a la producción del reality. “Eso él no lo dijo en el programa cuando entró. Entonces él me pidió hoy temprano a mí que se los comunicara. Después me dijo ‘se los voy a decir yo’. Recién me dijo que solamente se los diga a los varones para que lo entiendan, que no es solamente el encierro”, concluyó.