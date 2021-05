La obra "Juanito dormido" (1974), del artista rosarino Antonio Berni (1905-1981), fue subastada con una base de 300 mil y 400 mil dólares y alcanzó un récord de 441 mil dólares en la casa Sotheby´s de Nueva York.



"Juanito dormido" es un exponente del Nuevo Realismo y expresa la mirada social, política y comprometida del artista con América Latina, lo cual se refleja en su extensa obra.



Se trata de un collage que incorpora distintos elementos (óleo, papel maché, telas de ropa, latas destrozadas y chatarra, piezas de plástico, madera y clavos) que Berni recolectaba, para construir una narrativa con elementos de su propio ámbito logrando una mayor expresividad.



La obra es parte de una serie sobre este personaje que explora las experiencias cotidianas de Juanito, fue una donación que realizó el propio artista a la Liga Argentina por la Lucha contra el Cáncer y fue subastada primero en Buenos Aires en 1994.



En este caso el niño está durmiendo la siesta a media tarde, acompañado de sus dos animales guardianes, en un campo de latas.



Realizada en 1974, "Juanito dormido" pertenece a la serie más icónica de la trayectoria artística de Antonio Berni, en la que desarrolló dos personajes arquetípicos: Juanito Laguna y Ramona Montiel -la joven encandilada con las promesas de las luces de la gran ciudad-.



La serie de Juanito Laguna surge de los apuntes que realizó Berni en su recorrido y observación de la vida en los barrios pobres de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.



"En Juanito se muestra el arquetipo del gran Buenos Aires, podría serlo de todos los changos o niños de Latinoamérica. Es un chico pobre pero no un pobre chico, no es un vencido por las circunstancias, sino un ser lleno de vida y esperanzas y que supera su miseria circunstancial porque intuye vivir en un mundo cargado de porvenir", expresó el propio Berni en una entrevista.



Berni perteneció a la generación de artistas argentinos que se formaron con André Lothe en París en los años 30 del siglo pasado, y entre 1928 y 1932 realizó obras ligadas al surrealismo. En sus obras posteriores se volcó hacia un realismo crítico y a partir de 1958 incorporó el collage y el ensamblado.



"Mi obra es una expresión de la realidad, una especie de periodismo visual que subraya una curiosidad sensible. No sé qué dirección tomará mi trabajo. Cuando la realidad cambia, yo también cambio... Mi obra cambia junto con mis circunstancias", fueron las palabras de Berni que cita la casa de subastas.