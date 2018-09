Arriba, ensayos de actuales y excoreutas con Jorge Fuentes.

Una gran fiesta. Es exactamente eso lo que se vivirá el próximo sábado en el Auditorio Juan Victoria, donde se celebrarán los 50 años del Coro de Niños y Jóvenes dependiente del Centro de Creación Artística Coral (CCAC) de la UNSJ, bajo el lema "Elevando las voces". A puro canto, allí estarán los pequeños de la actual agrupación, dirigida por Jorge Fuentes; pero claramente no estarán solos. Parte fundamental de esta larga historia, unirán sus voces varios de los excoreutas que a lo largo de cinco décadas pasaron por las filas de la formación y también su emblemática directora, Ana María Oro, quien -ya jubilada- volverá a pararse frente a sus exalumnos para compartir en escena lo que todos ellos aman: cantar. Serán de la partida, además, los otros dos coros de chicos del CCAC que están bajo la conducción de Fuentes: el Preparatorio y Los Jilgueritos.



"El concierto se viene preparando desde principio de año, aunque algunas ideas se generaron el año pasado. ¡Será un concierto donde la emoción, la historia y los recuerdos nos envolverán! Son 50 años de actividad ininterrumpida. Son miles de personas que han atesorado en sus corazones la actividad coral y el amor por compartir la música", comentó a DIARIO DE CUYO Fuentes, quien si bien está en la organización junto a su equipo integrado por Daniela Montaño y Fernando Lazari, subrayó la invaluable colaboración, desinteresada y entusiasta, de mucha gente que puso el hombro para que todo salga a pedir de boca.



"Sin la ayuda de esas personas, nada es posible", destacó. Y es que el festejo tendrá varias aristas, desde la confección de los programas hasta la preparación de los discursos, la entrega de presentes, los muchos ensayos que aún continúan, y más.



La velada comenzará con un videoclip al ritmo de "Que cante la vida". "El rodaje se realizó de la mano de Drim estudios Creativos, en el Parque Ischigualasto. Fue una experiencia fabulosa para todos. El mensaje de la canción se ha transformado en el lema del concierto, 50 años elevando las voces. La obra es un arreglo de Jorge Abel Herrera, gran músico y amigo desde hace muchos años; un arreglo para cuarteto de cuerda, bajo eléctrico, piano y percusión", explicó el director, para quien -más allá de lo que el público verá y escuchará ese día, e incluso de lo que los coreutas sentirán en escena- el camino que recorren hacia ese objetivo se ha convertido en algo maravilloso.



"Este último mes de ensayos está siendo muy especial. Por un lado significa el reencuentro de gente que hace muchos años que no se veía. ¡También significa visualizar los años! Hay gente de todas las edades, desde 60 hasta 8 años, compartiendo lo que los une. Y ver a los chicos del coro actual compartir espacio con gente de otras edades es muy lindo. De alguna manera, ellos están vivenciando la historia en cada ensayo", dijo a este medio Fuentes, que adelantó que habrá temas cantados en conjunto por ex y actuales coreutas.



Con mucho trabajo y a las corridas, el inquieto y solvente director definió como "un honor" el hecho de estar al frente del Coro de niños y jóvenes, para este aniversario.



"Pensemos que hace 50 años, un hombre llamado Juan Argentino Petracchini, junto a personas que lo rodeaban, soñaba que los niños cantaran en coro, y disfrutaran de la actividad coral. Hoy, por gracia de Dios, me toca cuidar y hacer crecer ese sueño. Un sueño que comparto y me da fuerzas todos los días. También está la labor realizada por Ana María Oro, gran profesional que estuvo cuatro décadas y unos años más al frente. Si hoy disfrutamos de un coro con una calidad artística elogiada, se lo debemos a ella. Hoy me toca estar al frente y mientras esté trataré de hacerlo con la mayor responsabilidad y compromiso. Pero también siendo sensible a las situaciones, pensando que el tiempo se lleva todo, pero lo que queda es el cariño de la gente que compartió música conmigo. El canto coral tiene eso, somos almas unidas en acordes, empapadas de emociones. Con el tiempo, cuando los coreutas son excoreutas, lo que queda es eso, lo emocional, lo compartido", reflexionó el joven director.

Ana María Oro y la agrupación en 1998.

El concierto de gala será el próximo sábado a las 21 hs en el Auditorio Juan Victoria. Bono contribución $100.





Historia



El Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ fue creado en 1968 por el Mº Juan Argentino Petracchini, quien entregó la dirección a la Prof. Edita Fernández (1968-69). A partir de 1970 fue instrumento de práctica de la asignatura Dirección Coral del Profesorado de Dirección Coral y Cultura Musical, siendo sus directoras Esther Sánchez de González (1970), Zulma Corzo (1971) y Ana María Oro (1972), quien continuó en la dirección hasta 2015. Estuvo a cargo de Daniela Montaño hasta agosto de 2016, cuando asumió Jorge Fuentes. Está integrado por niños y jóvenes que interpretan un repertorio universal para voces iguales, de compositores de diferentes épocas y estilos.