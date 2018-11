Las salas de cine estuvieron llenas. Aquella vez, eran más los pañuelos que los pochoclos. "Toy Story 3" supo cautivar y conmover. La escena final no sólo puso la piel de gallina de quienes la vieron, sino que también dejó entre abierta la puerta a una nueva película.

Así es. La historia no cerró con la recordada imagen final del tercer film, sino que va por más. Está confirmado que a mediados de 2019 llegará la cuarta parte a la pantalla grande mundial. Si creías que no iba a haber más lágrimas, te equivocaste.

Tom Hanks -el reconocido actor de los éxitos "Forrest Gump", "La Terminal", "Náufrago", entre otras- quien interpreta al protagonista, el comisario Woody, contó su experiencia: ¿cómo fue grabar el final de "Toy Story 4"?

“El modo de grabar Toy Story es en una sala con el equipo que creó la historia. Cuando llegué para el último día de sesiones quería darles la espalda, porque usualmente estás mirándolos de frente, para poder atender alguna indicación pero no quería verlos, y pretendí hacer de cuenta que ellos no podían verme a mí. Cuando vi lo que habían hecho, me di cuenta que estábamos viviendo un momento histórico”, expresó en el programa matutino de Chris Evans en la emisora Radio 2 de la BBC.

Sin embargo, las declaraciones de Hanks no fueron las únicas. Tim Allen ("Santa Cláusula"), el actor que le da voz al personaje de Buzz Lightyear también comentó su perspectiva sobre el final que tendrá el film.

“Es sabido que ellos crearon grandes personajes pero un par de escenas hacia el final...es tan emocional, tan divertida, tan grande que me sorprendió, fueron realmente muy difíciles de llevar a cabo”, comentó.

Recordemos que el primer film de "Toy Story" llegó en 1995 a la pantalla grande. Hoy, más de 20 años después -y, a punto de cumplir una década desde la última entrega- se palpita el estreno de la cuarta parte. Llegará a los cines el 21 de junio de 2019, bajo la dirección de Josh Cooley.