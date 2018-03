Sean Penn fue invitado al programa nocturno de Stephen Colbert, "The Late Show". Allí se lo vio se lo vio sedado y se dedicó a fumar mientras hablaba. Según el mismo confesó, estaba bajo los efectos del sedante Ambien que había tomado para tratar de recuperar el sueño después de haber hecho un vuelo nocturno.

"¿Cómo podemos diferenciar a Sean Penn cuando ha tomado Ambien de cuando no?", le preguntó Colbert. Por toda respuesta, Penn sacó un paquete de cigarrillos y se puso a fumar al aire.

"Por favor, no sigas fumando. A mí no me importa. Mis padres fumaban cuando yo era un niño, así que asocio el olor de los cigarrillos con recuerdos felices, pero queremos tenerte por aquí durante tanto tiempo como sea posible, y esas cosas son malas para ti", le advirtió al rato Colbert.

La respuesta del actor fue puro sarcasmo: "Bueno, ofrecen seguridad laboral a los oncólogos".

En esa charla, Penn ratificó sus declaraciones anteriores a "CBS Sunday Morning en cuanto a sus dificultades para interactuar con los demás. Lo expresó así: "Lo mejor que puede aportar un actor a cualquier proyecto es saber colaborar con otros, y resulta que a mí cada vez se me da peor interactuar con los demás, así que cada vez me resulta menos placentero, ya no me gusta. Y por eso acabé escribiendo una novela, porque de esa forma estaba yo solo, no había nadie con quien colaborar y por tanto, en ningún momento me sentí decepcionado conmigo mismo".

A su vez, el actor le tiró un palito a Netflix al afirmar que la gran cantidad de contenido que ofrece dicha plataforma hace que nada de lo que allí se encuentra sea especial.

Luego, hablaron sobre "Bob Honey Who Just Do Stuff", la primera novela del actor que es sobre un vendedor de fosas sépticas que acaba convirtiéndose en un asesino cuya arma favorita es una maza. El personaje también le manda una carta amenazadora a un presidente ficticio. Como era de esperar, muchos relacionaron ese aspecto de la ficción escrita por Penn con el enfrentamiento que él mismo tiene con el presidente Donald Trump a quien ha criticado con dureza.

Sobre "Bob Honey Who Just Do Stuff", Sean Penn consideró que "habrá a quien le guste este libro y habrá a quien no. Algunas personas creo que lo disfrutarán mucho, y otras lo odiarán, y creo que eso es lo que creo que me gustaría contar sobre mí mismo"

Sean Penn contó que no tiene contacto con su ex mujer y madre de sus dos hijos, Robin Wright, la protagonista de "House of cards". Esto dijo: "No hablamos a menudo, no nos llevamos demasiado bien. Tenemos relaciones separadas con nuestros hijos llegados a este punto, y es mejor así porque ellos ya toman sus propias decisiones. Y resulta que ella y yo no compartimos los mismos puntos de vista sobre educación, incluyendo cómo seguir educando a los hijos adultos"

"Es mucho mejor para ella poder ser exactamente quien es y estar ahí para sus hijos -siguió declarando Penn-. Ellos adoran a su madre y tienen un estrecho vínculo. Y yo siempre estoy ahí para ellos, pero la cuestión es que siempre vamos a colisionar en cuestiones éticas",