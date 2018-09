En los últimos años, los números de rating de ShowMatch vienen en franco descenso, igual que el interés por la televisión abierta en general, que no sabe cómo conquistar nuevos televidentes en este nuevo panorama de la industria televisiva (o retener la lenta pero segura sangría del streaming).

El regreso tardío de la máxima figura de eltrece durante esta temporada no sólo no generó la expectativa de otros años [ni siquiera la misma que en 2017] sino que ya en su segunda semana al aire perdió frente a su principal contrincante: la ficción 100 días para enamorarse , producida por Sebastián Ortega . Rápido de reflejos, Ortega no dejó que este dato pasara inadvertido en las redes sociales y aprovechó para burlarse de Marcelo Tinelli.

El enfrentamiento entre Tinelli y Ortega viene de larga data. Si bien supieron trabajar juntos varios años atrás, Ortega luego se alejó de la productora de Tinelli para emprender su propio rumbo en la pantalla chica. Hasta ahí todo parecía camaradería entre ellos, pero esa buena onda se terminó cuando Tinelli comenzó una relación con la exmujer de Ortega, Guillermina Valdes y ya nada fue como antes. Los pases de factura llegaron de un lado y del otro y, claramente, desde entonces la rivalidad quedó planteada.