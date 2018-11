Conocido en San Juan por sus actividades como músico, panelista, columnista, escritor y -acorde a los tiempos- influencer en las redes sociales (especialmente Facebook), donde cuelga microhistorias basadas en hechos cotidianos con aguda gracia, Alejandro Segovia mostrará otra faceta, desconocida, el mes próximo. El también veterinario que le puso las fichas al rubro artístico y sus variedades, debutará en la conducción de espectáculos el 9 de diciembre en el Teatro del Bicentenario, de la mano del Por Vos 2018. Como el timonel de una gran nave, guiará esta tercera edición del festival solidario que organiza el programa radial A todo o nada (que conducen Julio Turcumán y Victoria Olaechea, con la producción de Gabriela Moreno y que se emite por Radio Sarmiento los sábados a las 11 hs), que este año tendrá como destinatario a la Orquesta Escuela San Juan.



"Lucio Flores y Leo Quiroga (coordinadores del show) me convocaron para hacer música. Ya me habían llamado antes, pero diciembre es muy complicado para mí, porque es la época de mayor trabajo con Plan B (dupla con Gabi Domínguez); y cantar un tema en ese marco significa un gran compromiso, ensayar muchas veces, porque son temas que uno no tiene internalizados, ya que la consigna del show es sacarte de la zona de confort. Como era complicado que pudiera estar como músico, entonces se les ocurrió sacarme aún más de la zona de confort y llevarme a la conducción", cuenta los orígenes de esta propuesta, nada indecente. "La mía no será una conducción típica", aclara sin que haga mucha falta y subraya que aún no se siente conductor: "Sería una falta de respeto a los conductores", considera.



El convite, aunque atractivo, no está exento de inquietud. Es que, según dijo Segovia -quien también escribió los textos de los spots radiales de la Fiesta del Sol y grabó algunos-, dejar ese lugar atrás del teclados y pararse frente a la numerosa platea con otra voz que no es la del canto, es todo un desafío. "El piano es un objeto contrafóbico, un escudo donde me siento seguro. Por ahí hay un Segovia muy tímido, que me dice 'no, no' ... Así que no quiero imaginarme mucho cómo será ese día para no asustarme tanto", suelta con una sonrisa el popular artista, que luego de aquel primer difícil volantazo que significó poner en segundo plano su título universitario para dedicarse más a la música, aprendió con los años a ver los desafíos como oportunidades, a dejarse llevar un poco por lo que la vida le plantea y a disfrutar el día a día.



"Es como esto de conducir el show... Por ahí son cosas que no decide uno. Van cayendo y uno lo acepta o lo deja pasar... ", reflexiona el ex Natura (primera banda que tuvo, con Julio Quiroga), listo también para largarse a escribir -una pasión que descubrió hace unos 6 o 7 años con las redes sociales, gracias al rebote que tienen sus posteos- y publicar un librito de relatos cortos.



Mientras tanto, ya empezó a grabarse para ajustar los modos de decir en el Bicentenario (todavía no llegó esto de ensayar frente al espejo, asegura) y sigue sacándole filo al guión que hilvana el Por vos 2018, a modo de fábula y con su cuota de humor, aunque el quid de la cuestión es cosa seria.



"La idea ronda sobre esto de que 'con la música no vas a llegar a ningún lado', algo que hemos escuchado tantas veces ¿no?... Bueno, los que desobedecimos, desde la música, estamos apoyando a los que con la música también van a llegar a algún lado, porque el éxito no siempre significa hacer plata", valoró Alejandro.