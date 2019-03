"Cada vez que voy a Cuba hay comentarios de que hay más hijos de Diego… tampoco son diez. Uno seguro, aparte yo lo vi y tiene los rasgos de Diego Jr. y es igual a Maradona", reveló Matías Morla -abogado del DT de Sinaloa- sobre un posible cuatro hijo no reconocido por el ex jugador en una entrevista con Intrusos. "Tiene apariencias físicas similares a Diego y vive en Varadero", agregó el letrado.

Jorge Rial, sorprendido, le preguntó al entrevistado: "Al otro hijo que no hizo la presentación… ¿vos lo viste?". Entonces, el defensor del "10" aclaró: "Es parecido, pero no se inició una demanda".

Luego, Matías Morla contó cómo fue que se encontró al cuarto heredero de Diego Maradona: "Estaba en un hotel con Javielito y cayó este chico, que me quería conocer, pero tuve un diálogo muy corto con él; Diego en ese caso me dijo que no conocía a la madre".

Con respecto a su anuncio el pasado viernes en Nosotros a la mañana cuando dio a conocer que Maradona tenía tres hijos en Cuba, Morla contó: "Tengo relación con ellos y hace tres años que Diego los ayuda económicamente. Piden cuando necesitan algo, son gente amable y no son extorsivos".

El abogado negó que sean mellizos y afirmó que entre ellos se hablan y tiene una relación. "Todo el entorno de Diego estaba al tanto de la situación", dijo Matías Morla cuando se lo consultó sobre por qué se conoció recién ahora la existencia de los futuros herederos del "10".

Sobre la posibilidad de que existan más hijos de Maradona en la isla caribeña, anticipó: "Cuando Diego estuvo en Cuba tuvo una vida desprolija y podría haber más hijos, pero en concreto no hay más demandas".

Esta mañana, en Involucrados, se conocieron los nombres de los tres hijos de Diego Maradona en Cuba. Joana, Lu y Javielito serían las identidades de los chicos del Diez, dos de ellos de la misma madre.

"A los hijos de Maradona los respeto, tanto a Jana, como a Junior, como a los chicos de Cuba, a Dalma y a Gianinna, porque son hijas de Diego", había adelantado el viernes Morla. Además, precisó que el ídolo deportivo viajará próximamente a Cuba para hacerse cargo de los tres chicos.

Hasta el momento, Diego tendría en total ocho hijos, de seis mujeres diferentes y de tres nacionalidades (un italiano, cuatro argentinos y tres cubanos). Incluso la misma Gianinna ironizó en las redes: "Faltan tres par el equipo de once, tú puedes hacerlo".

Por otra parte, el representante legal de Maradona fue interrogado sobre la serie que mostrará la vida del ex jugador. "Diego no tiene nada que ocultar, quiere mostrar sólo la verdad de su vida y está chequeando permanentemente los guiones". Y adelantó algunas de las fuertes escenas que tendrá la ficción: "Se va a ver a Diego agonizando y a Claudia comprando dos departamentos. Todo está documentado y en una causa penal. La serie va a mostrar la verdad sobre Villafañe".