Los estrenos de cine para 2024 muestran, como todos los años, un abanico que va desde los superhéroes y las franquicias hasta las comedias y el cine de autor, pero con el rasgo característico de que varios títulos serán la continuidad de producciones anteriores y el ya ineludible género de biografías.



Una particularidad que mostró este 2023 es que las producciones de superhéroes, lideradas por Marvel-Disney y seguidas por DC-Warner, han ido perdiendo terreno. Por el lado de la franquicia encabezada por Iron Man, fue justamente la finalización de la fase 3 del primer universo cinematográfico en 2019 la cúspide de la ola con "Avengers: Endgame", momento que empezó un declive por hartazgo del público y falta de variantes creativas.



En el caso de DC, nunca llegó a calar en la taquilla ni en el sentimiento del público, consiguiendo buenos números con "Güasón", un filme completamente alejado de los superhéroes, y algunas ayudas con "The Batman", en 2022.



Así las cosas, este año fueron películas como "Barbie", "Oppenheimer" y "Súper Mario Bros: la película" las que lideraron el podio, con buenas performances del género de acción como "Rápidos y Furiosos X" y "Misión imposible: sentencia mortal - parte 1".



Con este panorama, los estrenos de 2024 vuelven a enfocarse en producciones que llevan firmas de autor, como también el cine animado. Aunque tampoco hay que descartar las apuestas por secuelas de historias ya conocidas. A todo esto, el calendario de estrenos se verá apretado por las películas que pospusieron el suyo debido al paro de actores que vivió Hollywood y que impedía a los intérpretes a participar de las promociones de los filmes.



Los dos primeros platos fuertes que llegarán a las salas de Argentina lo harán de la mano el mismo día: "Los que se quedan", de Alexander Payne, con la historia de un profesor de secundaria que se ve obligado a pasar Navidad con uno de los estudiantes alborotadores de su clase, y "Pobres criaturas", del griego Yorgos Lanthimos, quien buscará ganar su primer Oscar con una historia de empoderamiento femenino políticamente correcto en extremo progresista. Ambas cintas serán proyectadas a partir del 25 en enero.



En febrero llegará la primera biografía. El 8 será el momento de "Ferrari", la versión de Micheal Mann sobre la vida de Enzo, el creador de la mítica y lujosa compañía automovilística. El filme está basado en el libro ¨Enzo Ferrari: El Hombre, Los Coches, Las Carreras, La Máquina”, de Brock Yates. A su vez, el 29 de ese mes será el turno de la segunda parte de "Dune", que con dirección de Denise Villeneuve, reversiona el filme de ciecia ficción que David Lynch adaptó en 1983.



Las franquicias y terceras o cuartas partes arriban en marzo con "Kung Fu Panda 4", la cinta animada de Deamwork sobre el oso panda kunfguteca que tendrá luz verde a partir del 8 en las salas, mientras que "Cazafantasmas: Imperio helado" hará lo propio el 27.



En abril, los cines esperan dos filmes diametralmente opuestos desde su concepción, tratamiento, temática y público. El 11 llega una nueva entrega de las tantas que ya se hicieron (y se harán) de Godzilla y King Kong con "Godzilla y Kong: El nuevo imperio". En tanto que el 26 finalmente llegará "Rivales", del italiano Luca Guadagnino, con una nueva historia de iniciación sexual, esta vez instalada en un trío de tenistas que compiten tanto por ser pareja como en las competencias deportivas.



"Furiosa: de la saga Mad Max", bajo la dirección George Miller, es la quinta entrega de la franquicia iniciada en 1979 mostrando un futuro posapocalíptico en desiertos, donde el ruido ensordecedor enfrenta a humanos robotizados en medio de persecuciones automovilísticas. Ese mismo día también se estrenará "El reino del planeta de los simios", de la ambivalente saga, esta vez con la dirección de Wes Ball ("Maze Runner: correr o morir").



En la segunda mitad del año, las películas animadas comenzarán a llegar en su mayoría. El 14 de junio tiene previsto su estreno "Inside Out 2"; el 4 de julio, "Gru, mi villano favorito 4", del universo de los Minions; el 13 de diciembre llegará "El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim", versión animada de los sucesos en el Tierra Media 180 años antes de lo que sucedió en las películas de Peter Jackson; y el 20 de ese mes cerrarán el año el spin-off del Rey León "Mufasa", de Disney, y la tercera entrega de la película de Sonic, el recordado puercoespín azul de la consola de videojuegos Sega.



Volviendo a julio, se espera que el 26 suceda el estreno más importante en materia de superhéroes con "Deadpool 3" y el atractivo del regreso de Hugh Jackman al papel de Wolverine. Habrá que ver cómo se adapta la comedia de Deadpool a la seriedad del guepardo.



En cuanto a sagas, el 16 de agosto se estrena "Alien 7", que, a pesar del número, promete ser independiente al universo adaptado al cine en los 80 por Ridley Scott; el 6 de septiembre será el regreso, luego de 35 años, de "Beetlejuice", nuevamente bajo la dirección de Tim Burton y con Micheal Keaton en el papel del fantasma amante de las cucarachas.



Dos de los filmes más esperados por sus precuelas llegan entre octubre y noviembre. El 4/10 Todd Phillips presentará la segunda parte de "Güasón" con "Joker: Folie A Deux", en el que Joaquin Phoenix repetirá el papel con el que ganó el Oscar y Lady Gaga hará de Harley Quin, mientras que el 22 de noviembre llegará a los cines "Gladiador 2", quien también repite dirección en la la secuela del filme ganador del Oscar de 2000.



El año de estrenos esperado lo cierran "Venom 3", que aunque decepcionó en sus dos entregas anteriores siempre genera expectativa, al igual que "The Karate Kid", el quinto filme de la franquicia que revivió gracias a la serie de Sony y tomada por Netflix.