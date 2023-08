En el marco de la celebración por los 50 años de la UNSJ, hoy el Auditorio Juan Victoria recibirá a los seis coros pertenecientes a esta casa de estudios, que brindarán un concierto especial organizado por el Centro de Creación Artística Coral Juan A. Petracchini.

Los tres coros de niños están bajo la batuta de Jorge Fuentes. Los Jilgueritos cantarán, de 333 ejercicios de lectura pentatónicos (Kodály), los números 222 y 224; Quodlibet de canciones tradicionales, con textos de Mariana Pechuán; y Cumbias tradicionales colombianas. El Preparatorio pondrá en escena fragmentos de Bicinia Hungárica Vol 1 (Kodály), Cánones tradicionales con textos de Luciana Escudero; y Las nubes en el cielo /Canción de la barca, Vamos a la mar. Y el Coro de niños y jóvenes entonará The Wellerman. Trad. Nueva Zelanda, Mujeres chismosas (Ligeti) y La gran ronda (Escalada).

El Coro Vocacional, dirigido por José D. Petracchini, interpretará Exultate Deo (Scarlatti), Los paraguas de Cherburgo (Legrand) y Supercalifragilísticoespialidoso (Sherman), con Abel Ruiz en piano.

Por su parte, el Coro Pre Universitario que comanda Aída Del Cid hará Caña dulce (Zeledón), El borrachito (Acosta Villafañe) y Guantanamera / Bamba (Nocito).

Y el Coro Universitario, con dirección de Jorge Romero, entonará Te lucis ante terminum (Gyöngyösi), Sure on this shining night (Lauridsen) con Daniela Montaño al piano; y Mudanzas (Escalada).

La cita es hoy a las 21 hs en el Auditorio Juan Victoria, con entrada libre y gratuita.