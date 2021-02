El Teatro del Bicentenario estrena Seis encuentros, un nuevo material audiovisual en el que son protagonistas seis artistas jóvenes mostrando su talento.



Los elegidos en esta oportunidad fueron Emiliano Caglieris, Martina Flores, Ignacio Agulles, Esteban Posleman, Sebastián Herrera (Catfonk) y Ana Laura Paroldi, quiénes allá por diciembre del 2020 se pusieron en manos del equipo que encabeza Sergio Manganelli, director escenotécnico del TB para llevar adelante las actuaciones que se verán el próximo 20 de febrero (a las 20.00) por las redes sociales oficiales (Facebook e Instagram) del Teatro del Bicentenario.



'La génesis del proyecto surge de las convocatorias del 2020, ahí descubrimos una serie de cantautoras y cantautores muy jóvenes y todos trabajando de una manera muy interesante profesionalmente hablando. Ellos se acercaron al teatro con sus proyectos y algunos no los conocíamos, otros vimos que tenían incluso mucha repercusión en las redes a nivel nacional' contó Manganelli sobre cómo llegaron a formar este grupo de artistas a quienes tuvieron el primer impulso de hacerlos subir a escena de manera presencial. Podrían haber sido parte de los espectáculos en la reapertura de las salas que entusiasmó allá por noviembre, pero al mantenerse el cierre como medida sanitaria, se avanzó en generar más contenido audiovisual y en este caso, por primera vez para el coloso local, con una calidad técnica que no habían logrado antes.



El desafío fue 'trabajar de una manera más cinematográfica' comentó el director, ya que en 'el teatro la formación de los equipos es de escenario, para teatro, ópera o ballet. Esas artes tienen una manera de iluminar y trabajar, esto lo pensamos desde el ojo de la cámara y los videos tienen un perfil de cine desde la puesta de luces y los planos', explicó.



Se decidió que el formato fuera de actuación en vivo, realmente cantaron durante la filmación y el programa 'está filmado en plano secuencia ,que significa filmado con una sola cámara y en un sólo plano, más allá de algunos inserts, en general todo está filmado con plano secuencia, sin cortes, lo que lleva a un trabajo de preproducción más elaborado, el director de cámara tiene que conocer muy bien los temas, y trabajar en equipo con dirección de fotografía e iluminación, con la idea de poder lograr que ese plano secuencia de la canción que dura 3 minutos cuente una historia' comentó Manganelli sobre el trabajo para lograr los seis mini conciertos, de dos temas cada uno, que integrarán un solo programa musical de 45 minutos de duración que luego del estreno del sábado 20 quedarán subidos en el canal de YouTube.



' Los recitales están intercalados, interactúan entre sí, fusionados con transiciones del teatro, usando mucho material visual de la sala, espacios y parte de la construcción del teatro como algo escénico' contó Manganelli sobre el video que tiene además de su dirección general, la dirección de fotografía de Oscar Díaz, Federico Schiaroli en dirección cámara y edición, y a Gabriela Di Luciano en diseño de luces.



El teatro no había hecho una producción audiovisual de este tipo, dicen, aunque sigue un poco la línea de lo que hicieron previamente con Periferia, Beethoven danza, y por eso eligieron como escenarios de estos encuentros espacios que no habían sido usado antes para una actuación, o los escenarios de las dos salas del TB pero tomados desde distintos ángulos. 'Hemos ocupado zonas técnicas, hemos filmado en el hall del palco presidencial, en el foso de orquesta, hemos tratado de mostrar espacios que de por sí solos, escénicamente son muy interesantes, porque no han sido intervenidos, son lugares por donde la gente ha transitado, pero no pensándolo como un lugar para tocar. En base a las propuestas de cada uno, algunos tienen más músicos que otros, y en base a la estética de la canción fuimos eligiendo los espacios, porque algunos acústicamente no son ideales, teníamos que liar con eso también'.



Sobre la recepción que tienen los audiovisuales que el TB ha producido en los últimos meses, Manganelli destacó que debido a que 'está saturado el ámbito virtual' en general, han apostado a 'generar productos de mucha calidad y que tengan impacto afuera, para poder mostrar afuera de la provincia lo que se hace aquí, abrir otros caminos dentro de la red y eso se logra con calidad', apuntó resaltando que eso se llega 'trabajando con tiempo, con equipos de preproducción'.