Después de haber instalado su primer disco "Escanción", Fabricio Pérez se tomó el tiempo para preparar meticulosamente las composiciones de su siguiente trabajo. Llegó el momento de su maduración y ahora la presentación de la nueva producción conceptual, solo que esta vez resulta largo su título: "De como las canciones atraen a las selvas y la refutación definitiva sobre la realidad isotópicamente asintótica que domina sus trayectorias". Son dos capítulos que al mismo tiempo están concebidos como "Canciones" y "Selvas", 27 tracks grabados en San Juan, España, Italia, Chile; y con la masterización de los fonogramas realizados en Londres. Este proyecto que saldrá solo en formato digital (se publicará por Itunes, Spotify, Youtube y otras plataformas) contó con la participación de más de 20 músicos sanjuaninos, quienes intervinieron aportando instrumentaciones en varios géneros como el folklore, el reggae, la electrónica, el jazz, el rock, para generar ambientaciones con una fiel determinación a la fusión y a la experimentación sonora.



La idea de la "Selva" es lo que más llama la atención y al mismo tiempo, causa extrañeza, pero es el propio cantautor quien esclareció el contenido de la misma: "Surgió la palabra porque lo tenía en mis sueños, me parecía algo gracioso porque aquí en San Juan estamos muy lejos de tener una selva, nunca fui a una y no la conozco, pero me impulsó a crear cosas. Entonces, esto de crear mundos imaginarios para contar historias, me motivó a decir qué emociones tengo, a comunicar". En el "mundo" de Pérez, se permite crear y jugar entre los sonidos y la lírica, con canciones tradicionales, como chacareras, pero que de a poco se transita hacia la fusión con lo electrónico y lo contemporáneo. "Los temas que planteo son recurrentes tales como el amor y el desamor, el cuidado del medio ambiente y hasta el feminismo y también, lo social; quiero que nos detengamos unos minutos a escuchar al otro. Por eso propongo música para reflexionar", agregó el músico. A partir de hoy este álbum estará disponible para escucharlo por Internet, mientras que a las 20.30 hs habrá una intervención artística del reconocido diseñador y calígrafo "Panda" Ruiz Babsia en la intersección de 9 de julio y Las Heras. A las 22.30 hs un recital acústico en la Estación San Martín (bono contribución $50) con Bruno Torino,



Martín Castro Meglioli y Ángelo Muñoz. El show de presentación oficial será en noviembre en el Anfiteatro El Globito.