"Había una vez... una familia, que le preguntaba todos los días a la Tierra como se sentía. Un día, la Tierra le dijo que se sentía un poco enferma. La familia empezó a pensar que podía ser; la mamá, llamada Brenda y el papá, Pedro dijeron que se podía estar contaminando la Tierra. Al escucharlo la Tierra tembló del susto.



Emma dijo: - ¡No te asustes! No te sucederá nada. ¡Tengo una idea! Vamos a hacer unas "botellas del amor" y compost. Podés hacerlo con toda tu familia; yo lo hice con mi hermano Lino". Esta historia ficticia, tal como la narra Emma Panelli en el cuento "Ahora te toca a vos", es una de tantas que forma parte del libro "Contando el planeta que querés", una antología de cuentos y relatos breves con temática ambiental y ecologista, pronto a publicarse de la mano del Centro Ambiental Anchipurac.



A partir de una convocatoria del Centro realizada a mediados de este año con apoyo de la Editorial de la Legislatura Provincial, participaron unos 140 textos de niñas y niños de 4 a 10 años y de jóvenes hasta 15 años de edad. Finalmente quedaron 25 obras, que conformarán esta compilación que tendrá una edición digital (prevista para publicarse a principios de enero en www.anchipurac.com) y otra edición impresa que se lanzará en los próximos meses.



Lanzada con el fin de promover conciencia ambiental apelando a la imaginación y a la literatura, la iniciativa generó una intensa conexión con el cuidado del planeta entre los chicos y chicas; y también junto a sus docentes y padres. Desde lo narrativo, hubo historias centradas en la flora y en la fauna, tocando incluso temas complejos y profundos como la contaminación industrial, la problemática de los residuos o la forestación, llevando un cruce interesante entre personajes históricos, míticos y leyendas nativas, donde lo mágico y lo terrenal tuvieron un punto de encuentro y un mismo propósito: proteger la naturaleza de la acción dañina del hombre.



"La última tala", escrita por María Concepción Guirado, está enfocada en la salud de los árboles y preocupada por la deforestación. Ella ideó esta historia, pero no sabía cómo encontrar las palabras adecuadas, así que se apoyó en la ayuda de sus padres. "Me llamó mucho la atención cómo le interesó tanto el tema de la forestación. A partir de eso armó su cuento, con mi esposo le ayudamos a trabajar la ortografía. Nos conmovió porque aprendimos y nos dimos cuenta todo lo que no respetamos el ambiente y es una lástima, porque es el único mundo que tenemos y si no lo cuidamos ¿quién lo hará?", dijo María Laura Hierrezuelo, madre de la pequeña Concepción.



En el cuento "Las vicuñas criaturas maravillosas en peligro", Teo Laciar da un detallado relato de la fauna autóctona en la Cordillera de los Andes: "Ellas siempre están preparadas para soportar los grandes fríos que deben pasar, ya que sus cuerpos están cubiertos por lanas. Y el hombre, por obtenerla para venderla, puso en peligro su existencia en la región", explicó. Su mamá, Paola Perea contó cómo fue para ella la experiencia entre las letras y la naturaleza: "Investigar mucho lo atrajo profundamente. La literatura es una herramienta importante y como padres nos hizo sentir alumnos de nuevo. Fue un volver a empezar".



Por su parte, Lautaro Díaz, de la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº1 de Jáchal, es autor de "Mi mundo en el basurero", donde se lo adivina preocupado por el inagotable consumo, la incesante producción de residuos y los problemas de su tratamiento. Y apuntó en su relato una crítica a las conductas sociales: "La mayor enseñanza que me ha dejado esta participación es construir una mirada y una conciencia sobre nuestro medio ambiente. Hay una moraleja al final de mi cuento que habla sobre cuidar lo único que tenemos. Me basé en una situación precaria pero ficticia de un niño que vivía en un basural. A partir de eso muchos lo miraban y pensaban mal de él. Pero terminó enseñando a los demás, lo importante que es reciclar".



Los docentes involucrados en el proyecto también se vieron interpelados por las preguntas e inquietudes de sus alumnos, que empezaban a cuestionar la realidad que los rodeaba. Celia Luna, maestra de primaria de Colegio Integral comentó que "Nos empapamos de muchos valores cuando nos metimos desde lo literario. Y ahora los chicos manejan un vocabulario muy amplio. Que sean elegidos para este libro es un reconocimiento hacia ellos mismos, sobre todo este año, porque los niños fueron los verdaderos héroes; ya que afrontaron muchas exigencias". No sólo los temas abordados en estos cuentos estuvieron enfocados en acciones humanas. El cuerpo docente también detectó en ellos que asimilaron rápidamente los significados de la polución, el calentamiento global y sus consecuencias. "Ellos son la generación a la que le tocará revertir lo que la nuestra no pudo hacer. Que hayan asumido esto con responsabilidad desde pequeños y con tanto entusiasmo, es admirable y esperanzador", concluyó la maestra.



>> ELLOS DICEN

María Concepción Guirado (9)

"Pienso en los animales, pero también en como sufren los árboles cuando los talan. Quiero que los niños deseen realmente cuidar a la naturaleza como lo siento yo. En este mundo, tenemos mucha mugre, entonces tenemos que cambiar la conducta. Me molesta mucho cuando veo que los adultos tiran botellas y papeles en la calle".

Ivanka Franovich (11)

"En esta pandemia me animé a escribir el cuento, lo que digo es que dejemos de contaminar. La basura es uno de los mayores problemas que tenemos ya que daña mucho el ambiente. Si seguimos comprando cosas que no sirven y seguimos tirando, la contaminación será mucho mayor".

Lautaro Díaz (14)

"Desafortunadamente hay mucho desorden ambiental. Hay que pensar que es el único planeta que tenemos y no está bien que le hagamos tanto daño a los ríos y a los mares y a nuestra ciudad. No vivimos solos hay seres vivos que sufren por la basura que tiramos y quemamos. Hay que reciclar, no tirar plásticos".

Lucía Giménez (7)

"Cuando mi mamá me contó que había que leer y escribir, me puse todas las noches a hacer mi cuento. Y le puse La niña, el cóndor plateado y la vicuña dorada. Se trataba de una nena que se encontró con un cóndor. Y fue muy linda la tarea. Hay que cuidar mucho el agua que es lo que nos da vida".

Mirjana Franovich (11)

"Me gustó mucho hacer la historia del Huarpe Anchipurac. La tala de árboles y la caza de animales son los principales con la basura problemas que tiene el planeta. Hay que cuidar mucho a nuestro planeta. Deberían plantarse más árboles, porque nos da oxígeno para vivir".

Teo Laciar (9)

"Me gustan mucho las vicuñas es el animal autóctono que tenemos y debemos cuidarlos. Si siguen cazándolos se extinguirán y eso me molestara mucho porque no es bueno que dejen de existir. A las vicuñas hay que cuidarlas para el bien del planeta. Me gusta que se separen los productos que se desechen. Esto se tiene que practicar mucho en casa y yo lo hice".