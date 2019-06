El cortejo encabezado por sus hijas y su ex Ferriols, acompañó los restos al Panteón de Actores.



Aún en medio de la conmoción que causó el viernes pasado la noticia de su fallecimiento, ayer se realizó el sepelio de Beatriz Raquel Salomón. Por decisión de su círculo íntimo la exvedette no fue velada y sus restos fueron directamente al Cementerio de la Chacarita, donde se realizó un responso en la capilla, para posteriormente darle descanso eterno en el Panteón de Actores. Apagón nacional, cielo gris y lluvia fueron el marco casi escenográfico donde un grupo no multitudinario de familiares, amigos y seguidores se unieron en lágrimas, abrazos y en un sentido adiós a la artista sanjuanina, que tuvo su época de oro hace algunas décadas; y que atravesaba desde hace varios años problemas de salud y económicos. Encabezaron la ceremonia fúnebre sus hijas Bettina y Noelia, junto a su padre y ex marido de "La Turca", el cirujano Alberto Ferriols, de quien se separó en medio de un escándalo por aquella cámara oculta de 2004 que marcó un antes y un después en su vida; y con quien, tras 14 años, había recompuesto la relación debido a su estado de salud, por sus hijas. También se sumaron varias de las compañeras de la ex "chica Olmedo" en Extinguidas, la última obra de teatro que hizo de la mano de José María Muscari, como Patricia Dal, Sandra Smith y Pata Villanueva; además de otros famosos como Dorys del Valle; todos visiblemente movilizados.



Beatriz Salomón, ícono del cine, teatro y TV de los '80 y '90, y una de las recordadas sex symbols que trabajaron con Alberto Olmedo y otros capocómicos, falleció el viernes pasado tras perder la batalla contra el cáncer de colon. Estaba internada desde el 4 de junio en el Hospital Fernández, adonde ingresó con fuertes dolores abdominales.



Desde el momento en que trascendió la lamentable noticia, las redes sociales se hicieron eco, y fue allí donde ignotos y famosos volcaron sus mensajes de cariño y despedida; muchísimos de los cuales no dejaron pasar el cuesta abajo que debió transitar desde la cámara oculta a Ferriols, que devino en escarnio público, divorcio, juicio a Jorge Rial, Daniel Tognetti, Miriam Lewin, Luis Ventura y Mario Pergolini -ninguno de los cuales se manifestó públicamente tras su fallecimiento-; y que según ella, no sólo le costó económicamente, sino también afectó su salud. Mensajes que continuaron ayer, como cortejo virtual de su sepelio.

REPERCUSIONES

Querida Beatriz, me parece mentira que te hayas ido, tenías tantos proyectos cuando hablamos por te, espero que puedas perdonar a los que tanto daño te hicieron, te recordaré siempre con mucho cariño. QEPD. Susana Giménez

Deseo querida Beatriz Salomón que cuando hayas alcanzado el Nirvana, ausencia total de dolor y deseos, al mismo tiempo en el plano terrenal se esté cumpliendo la Ley del Karma y ese tránsito seguramente será muy corto siendo la maravillosa persona que eras, sos y serás. Y cuando se cumpla, ahí sí vas a poder descansar en paz #Salomon acompaño en el dolor a tu familia. Moria Casán

Pobrecita, estaba sufriendo hace un tiempo de una enfermedad terrible. Tuvo una vida muy dura, momentos muy difíciles (...) Yo sé que está en el cielo y nos está viendo en este momento. Un beso para nuestra querida Beatriz, no la vamos a olvidar. No era amiga íntima de ella, ni siquiera éramos amigas así de vernos, pero cada tanto hablábamos por teléfono. Supe que estaba en una situación difícil y tratamos de ayudarla, de estar a su lado y hacerla sentir los últimos días de su vida lo más feliz posible. Que en paz descanse. Y a toda su familia. Mirtha Legrand

¡Un gran dolor porque te fuiste así! Que la paz te acompañe ahora. Tus hijas estarán siempre orgullosas de vos, por tu amor, tu fortaleza, tu lucha continua y constante. Tu mejor cualidad: la autenticidad. Te admiré por eso, porque siempre te mostraste como eras. Silvia Pérez

Las enfermedades son emocionales. Y ella nunca se pudo recuperar de la crueldad que le hicieron. No sólo su ex sino quienes la expusieron de semejante manera. Ahora que le paguen los juicios a sus hijas. Mina buena la Turca! Marisa Brel

Querida Beatriz, espero q te encuentres en el Cielo con el Negro Olmedo y tus compañeros de equipo QUE TE HICIERON REÍR. Los que TE HICIERON SUFRIR, aquí abajo en la Tierra, tienen uno de los castigos más tristes: NUESTRO PROFUNDO DESPRECIO Nik