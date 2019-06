Tiene 21 años, nació en San Juan y se dedica a la danza, su nombre es Adrián pero cuando se encienden las luces en las tablas cobra la apariencia de Nahir, quien consiguió llegar a ser parte de la cartelera de La Gran Revista, producción que aterrizó en el Cine Teatro Atlas de Termas de Río Hondo encabezada por el veterano humorista Tristán junto a la vedette Adriana Aguirre, Ricardo García y Jorge Troiani.



Además de hacer sus estudios primarios en el Colegio Fray Mamerto Esquiú y el secundario en la Escuela de Enología y Fruticultura, terminó el profesorado de danzas en el Instituto Bellart. Lo que nunca se imaginó es que sería su desempeño como transformista lo que lo llevaría a compartir una obra con figuras de la escena tradicional porteña bajo un nombre que escogió porque "al revés" es la versión "recortada" de su identidad masculina.



"Voy a estar haciendo teatro toda la temporada alta. Somos el único elenco fuerte. Hacemos funciones martes, miércoles, jueves y domingos, a las 22,30. ¡Gracias a Dios estamos trabajando muy bien! No puedo creer todavía estar acá y trabajar con tan grandes nombres", mencionó la joven que comparte un cuadro musical como partenaire de Aguirre y números de humor con sus colegas.



"¡Obviamente le dije que sí! Es una hermosa y espectacular oportunidad que viene del productor Sergio Maselli", agregó Nahir sobre la convocatoria de la que se enteró gracias a una amiga.



"¿Qué les atrajo para llamarme? La estética y presencia escénica, el carisma y el saber llegar a la gente", destacó la debutante figura local que en la provincia hizo sus primeras armas como transformista hace tres años dentro del staff de Rapsodia Club y en la Fiesta del Sol.



Después de salir a promocionar el show todas las mañanas, las noches de función, el artista se monta a unos altísimos tacones con el vestuario de Nahir que él mismo se encargó de confeccionar puntada tras puntada, se pone impecables pelucas platinadas "muy importantes para el espectáculo", además de someterse a un proceso de maquillaje que demanda dos horas.



"Ser parte de una revista es un antes y un después en mi carrera transformista y en mi vida", confesó el también bailarín que, a partir de esta oportunidad, tiene el anhelo de seguir creciendo dentro del rubro.



"Desde muy pequeño me dedicaba a la danza, siempre me gustó estar arriba de un escenario y bailar, eso me llena, es mi cable a tierra", explicó quien dejó a su familia, a su novio y a su hermano de corazón y coreógrafo Javier Novaro para radicarse hasta septiembre en la conocida ciudad turística.



"El aplauso del público es la parte más linda al final de cada cuadro, de cada función. Es la recompensa, el sol que te hace dar cuenta que hiciste un buen papel y eso te llena el corazón de felicidad", expresó feliz el artista que tiene como objetivo ser considerado un transformista reconocido a nivel nacional y lograr formar parte de las más grandes obras del país y de compañías del mundo entero ¿por qué no?, reflexionó en voz alta quien se describe como dueño de una doble personalidad: "Porque Adrián es tranquilo y más introvertido y Nahir es el producto que Adrián vende. A Nahir le gusta que la miren, le gusta brillar y fascinar a la platea".



